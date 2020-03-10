Клишас прокомментировал поправки к Конституции РФ Терешковой и Карелина

У Госдумы есть все необходимые полномочия для принятий решений по предложениям депутатов Валентины Терешковой и Александра Карелина. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные парламентские выборы в случае принятия поправок в Конституцию России. Кроме того, глава партии заявил, что полномочия избирать главу государства следует передать Госсовету, а следующие выборы можно провести по истечении действующего президентского срока — в мае 2024 года.

«Если обновленная конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Позже стало известно, что депутат Госдумы от «Единой России» Александр Карелин внесет ко второму чтению законопроекта об изменении основного закона поправку о досрочных парламентских выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами, в свою очередь, отметил, что тема досрочных выборов в Госдуму на встрече Владимира Путина с лидерами фракций не поднималась.

Кроме того, депутат от «Единой России» Валентина Терешкова высказалась за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию России. Она обратилась к парламентариям с просьбой юридически сформулировать необходимую поправку.

Андрей Клишас в перерыве заседания Госдумы прокомментировал предложенные инициативы.

«Все необходимые конституционные полномочия для принятия решения по предложениям депутатов [Александра] Карелина и [Валентины] Терешковой у Думы есть. Решение должны принять депутаты и внести соответствующие изменения в проект закона о поправке», — сказал Андрей Клишас.

Напомним, в конце января 2020 года президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках в Конституцию страны. Предложенные российским лидером изменения направлены на развитие тех положений, которые закрепляют основы конституционного строя, а также права и свободы человека и гражданина. Госдума поддержала законопроект в первом чтении. Слушания во втором чтении состоялись 10 марта.

В Госдуме поддержали предложение провести голосование по поправкам в конституцию 22 апреля.