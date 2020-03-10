Первый канал представил нового ведущего шоу «На самом деле»

Москва, 10 марта. Телеведущего Дмитрия Шепелева в программе «На самом деле» сменил актер Тимур Еремеев, прославившийся историей о родственной связи с народным артистом РСФСР Спартаком Мишулиным.

Новый ведущий шоу на Первом канале отметил, что его, прежде всего, интересуют люди, которым нужна помощь.

«Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать», — сказал 36-летний Еремеев.

Эксперты телевизионной программы Роман Устюжанин и Сабина Пантус высказались о работе нового ведущего. Они отметили, что Еремеев — внебрачный сын легендарного артиста — прекрасно подходит на роль ведущего ток-шоу.

«Он эмоционально сопричастен героям и залу. В оценке людей и их поведения важна сердечная оценка, у Тимура это есть», — отметил Устюжанин.

«У Тимура есть хорошее качество – он чувствует партнера. Ему удается быть справедливым. У него есть умение слышать другого и понимание, когда нужно передать пас», — добавила Пантус.

В начале года стали появляться слухи, что Шепелев уходит с Первого канала, но этот вброс опровергли и ведущий, и руководство канала. Однако в феврале журналист подтвердил, что уволился с канала. Ранее он не раз говорил, что ему интересна развлекательная сфера, нежели скандальные шоу.