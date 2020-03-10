Эксперт объяснил, как не стать жертвой нового способа хищения денег в Сети

Москва, 10 марта. Россияне на фоне распространения новых схем мошенничества в Сети должны быть бдительны и руководствоваться здравым смыслом. Об этом заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

Ранее стало известно о новом способе хищения денег, получившем название «Белый кролик». В его рамках злоумышленники предлагают потенциальной жертве получить вознаграждение за прохождение опроса. Пользователь Сети, выполнив ряд кажущихся безопасными действий, получает ссылку на сайт, где мошенники могут попросить «тестовый» платеж, уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка.

«Белый кролик» особенно опасен тем, что службам безопасности банков сложно его отследить, передает «Царьград».

Тосунян объяснил, как не стать жертвой злоумышленников и не лишиться денег с банковских карт.

«Если вам позвонили и сослались на банк, попросите представиться и попросите перезвонить им сами. Обратная связь очень важна. Но это тоже не стопроцентная гарантия от хищения», — цитирует эксперта НСН.

По его словам, самое главное в такой ситуации — ни в коем случае не называть свои пароли, коды и другие личные данные.

Напомним, что в прошлом году, согласно статистике, с карт россиян похитили 6,5 миллиарда рублей, из которых примерно половину мошенники украли у пользователей Сети. Эксперт информационной безопасности Виталий Вехов посоветовал отказаться от покупок товаров на сервисах, где нет свежих откликов, и не сохранять пароли на сайтах.