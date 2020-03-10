ФАН поздравляет новых победителей конкурса «Хорошие новости России»

Денежный приз за первое место в конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России» на этот раз отправляется в Красноярск, за второе место — в Новосибирск, за третье — в Пермь.

В недельном онлайн-голосовании, определившем победителей оперативного конкурса «Хорошие новости России», приняли участие 956 читателей. 55 процентов из них проголосовали за материал журналиста-волонтера Натальи Сойновой «Воспитание чувств», опубликованный на странице красноярского паблика «Храм-Иоанна Предтечи» ВКонтакте. 22 процента читателей отдали свои голоса статье Александра Матвеева из «Интернет-журнала №1» «Новосибирск, который смог». А 16 процентов голосов досталось публикации «4 метра спиралей в мозг через бедро! «Водопроводчики» спасли зрение пермяку», автор которой — Александр Переверзев из газеты «Аргументы и Факты в Прикамье». Поздравляем призеров и приглашаем к участию в новом этапе конкурса региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

Напомним, что приз за первое место в малом конкурсе «Хорошие новости России», итоги которого подводятся дважды в месяц, составляет 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Итоги очередного этапа будут подведены 24 марта 2020 года, а десять претендентов на денежные призы будут названы 17 марта. В их число попадут авторы журналистских материалов, опубликованных в региональных СМИ или соцсетях в первые две недели марта текущего года, которые прислали свои заявки на почту goodrussia@riafan.ru с пометкой «на оперативный конкурс». Кроме того, номинанты на конкурс выдвигаются экспертами Федерального агентства новостей.

Главные условия к участникам конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» — оригинальность и эксклюзивность информационно-аналитических работ и их позитивная направленность.

Также напоминаем, что до 7 июня 2020 года Федеральное агентство новостей принимает заявки на участие в большом конкурсе «Хорошие новости России». Победители в нем определяются в пяти номинациях: «Общество и социальные проекты», «Герои современности», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Призы за победу в каждой из этих номинаций составляют 100 тысяч рублей.

При этом от одного автора на почту goodrussia@riafan.ru принимается одна заявка (статья, серия публикаций, сюжет, цикл программ) в одну из рубрик. Подробнее о большом конкурсе «Хорошие новости России» читайте здесь.