Владимир Путин оценил выражение «можем повторить». События дня. ФАН-ТВ

Россия готова ответить агрессору

Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках интервью ТАСС. Комментируя популярный слоган: «Можем повторить», глава государства напомнил и о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Президент неоднократно отмечал, что Россия не намерена совершать нападение ни на одно из государств, а также говорил о том, что не позволит никому искажать военную историю. Скоро в России будет отмечаться общенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году он состоится в 75-й раз. Специально к годовщине около миллиона человек в России получат единовременные выплаты.