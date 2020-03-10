Владимир Путин оценил выражение «можем повторить». События дня. ФАН-ТВ

Россия готова ответить агрессору
Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках интервью ТАСС. Комментируя популярный слоган: «Можем повторить», глава государства напомнил и о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».
«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 млн человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — подчеркнул президент России Владимир Путин.
Президент неоднократно отмечал, что Россия не намерена совершать нападение ни на одно из государств, а также говорил о том, что не позволит никому искажать военную историю. Скоро в России будет отмечаться общенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году он состоится в 75-й раз. Специально к годовщине около миллиона человек в России получат единовременные выплаты.
В Таджикистане осудили членов «банды GTA»
Двух участников «банды GTA» Боира Гуломова и Муроджона Каримова осудили на 25 лет колонии в Таджикистане, об этом сообщила пресс-служба российской Генпрокуратуры. Их признали виновными в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях на территории нашей страны. Так как в Таджикистане не предполагается экстрадиция своих граждан, генпрокуратуре России пришлось направить коллегам материалы дела с запросом на уголовное преследование. Напомним, «Банда GTA» — преступная группа, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. В ней состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийства 17 человек и покушение еще на двоих. Нападения преступники совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.
ЦБ РФ вводит послабления для банков
Чтобы помочь авиакомпаниям и туристической отрасли с наименьшими потерями пережить эпидемию коронавируса и падение цен на нефть, Банк России объявил о регуляторных послаблениях для банков. Действие льгот продлится до 30 сентября. Банкам будет проще пойти на реструктуризацию кредитов транспортным и туристическим компаниям. Как раз эти отрасли сильнее всего пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Также облегчат рублевое кредитование фармкомпаний и производителей медтехники. Банк России не исключил также послаблений, связанных с падением цен на нефть. Регулятор совместно с финансовыми организациями обновляет оценку валютного и фондового рынков. При необходимости будут приняты дополнительные меры по повышению устойчивости финансового рынка.
Врачи выявили новые симптомы коронавируса
Врачи из Сингапура выявили новые симптомы коронавируса. Результаты их исследования опубликовал в журнал Lancet. Сначала у некоторых пациентов диагностировали лихорадку денге с симптомами повышенной температуры и зудящей сыпи. Такая реакция не типична для коронавируса. Но лечение от лихорадки денге не помогло, пациенты стали жаловаться на затрудненное дыхание, и их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы показали положительный результат. Медики призвали серьезно подходить к проведению диагностики, так как неверное лечение угрожает здоровью. Общее число заразившихся уже достигло 110 тысяч в 104 странах, из них 81 тысяча приходится на материковый Китай. Жертвами болезни в КНР уже стали 3136 человек, почти 60 тысяч выздоровели. В России наименьшее число заболевших. Власти приняли различные меры для недопущения дальнейшего распространения.