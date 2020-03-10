Раскрыты подробности создания российского автомобиля Aurus

Москва, 10 марта. Автомобиль Aurus — полностью российская машина, произведенная с нуля в условиях санкций. Подробности ее создания раскрыл директор Музейно-выставочного технического центра Автомотоклуба ФСО Сергей Паронджанов.

«В условиях санкций мы не могли использовать иностранные комплектующие. Нам приписывают, что это взято там и там, но все забывают, что [на Россию наложены] санкции», — подчеркнул он.

Паронджанов назвал Aurus целиком и полностью отечественной машиной, при разработке которой учитывались лучшие технологические решения не только советского автопрома, но и зарубежных марок.

Директор музея ФСО также прокомментировал инициативу создания кабриолетов. Говоря об этой идее, он подчеркнул, что для ФСО в приоритете остается безопасность первых лиц государства, а для пассажиров — комфорт.

«Все паритетно», — заключил Паронджанов.

Aurus является первой российской маркой автомобилей премиум-класса. Над проектом трудятся специалисты конструкторского бюро НАМИ по заказу Минпромторга РФ. Название бренда образовано за счет слияния частей слов Aurum (золото) и Russia (Россия).

Первый салон продаж автомобилей Aurus открылся в «Москва-Сити» в августе прошлого года. Марка производит не только седаны, но также и лимузины, внедорожники, минивэны премиум-класса. Ожидается, что серийное производство автомобилей класса «люкс» на единой модульной платформе под брендом Aurus стартует на заводе Ford Sollers в Елабуге в первом квартале следующего года.

Как рассказал недавно генеральный директор компании Адиль Ширинов, производитель люксовых российских автомобилей собрал уже более 700 предзаказов на премиальные машины.