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Актриса Анастасия Макеева впервые показала третьего мужа

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Актриса Анастасия Макеева впервые показала третьего мужа

Москва, 10 марта. Актриса Анастасия Макеева впервые показала третьего супруга Александра. Она опубликовала изображение в своей социальной сети Instagram.

Как уточнила артистка, снимок был сделан около года назад на Мальдивах. На фотографии счастливые мужчина и женщина, одетые в перекликающейся гамме, идут по направлению к объективу. При этом на глазах обоих супругов солнцезащитные очки.  

«В этот день год назад. Помню эту скоропостижную поездку на Мальдивы. У вас было такое, когда ты просыпаешься дома и расписан график на две недели вперед, а через два часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже еще не осознал, что надо собрать чемодан?» — рассказала она.

Виной перелета на Мальдивы, по словам актрисы, была телеведущая Анфиса Чехова. Кроме того, Макеева уточнила, что была бы не против повторить спонтанную поездку. Чеховой она предложила в следующий раз посетить Вьетнам.

Ранее Макеева опубликовала в Instagram  фото в нижнем белье и раскритиковала мужчин, которые ленятся в отношениях с женщинами. Макеева надела откровенное нижнее белье, которое скромно прикрыла белой сорочкой оверсайз. Она пояснила, что деньги не придают еде удивительный вкус. А человек, у которого есть власть, становится апатичным, ему скучно жить. 

Актриса Анастасия Макеева впервые показала третьего мужа

Макеева также пожаловалась на мужчин, которые теряют потенцию, если женщина рядом. По ее словам, многие люди имеют зверский аппетит и пытаются «запихнуть в себя всего и побольше».

Но только единицы понимают, что вместе с деньгами, отношениями и физической близостью должен быть духовный рост. Актриса назвала некоторых своих фанатов «жалким подобием мужчины», которые в темноте могут перепутать резиновую куклу с живой женщиной. Они пишут ей сальные шуточки и непристойные комплименты.

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Источник: Instagram
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