Актриса Анастасия Макеева впервые показала третьего мужа

Москва, 10 марта. Актриса Анастасия Макеева впервые показала третьего супруга Александра. Она опубликовала изображение в своей социальной сети Instagram.

Как уточнила артистка, снимок был сделан около года назад на Мальдивах. На фотографии счастливые мужчина и женщина, одетые в перекликающейся гамме, идут по направлению к объективу. При этом на глазах обоих супругов солнцезащитные очки.

«В этот день год назад. Помню эту скоропостижную поездку на Мальдивы. У вас было такое, когда ты просыпаешься дома и расписан график на две недели вперед, а через два часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже еще не осознал, что надо собрать чемодан?» — рассказала она.

Виной перелета на Мальдивы, по словам актрисы, была телеведущая Анфиса Чехова. Кроме того, Макеева уточнила, что была бы не против повторить спонтанную поездку. Чеховой она предложила в следующий раз посетить Вьетнам.

Ранее Макеева опубликовала в Instagram фото в нижнем белье и раскритиковала мужчин, которые ленятся в отношениях с женщинами. Макеева надела откровенное нижнее белье, которое скромно прикрыла белой сорочкой оверсайз. Она пояснила, что деньги не придают еде удивительный вкус. А человек, у которого есть власть, становится апатичным, ему скучно жить.

Макеева также пожаловалась на мужчин, которые теряют потенцию, если женщина рядом. По ее словам, многие люди имеют зверский аппетит и пытаются «запихнуть в себя всего и побольше».

Но только единицы понимают, что вместе с деньгами, отношениями и физической близостью должен быть духовный рост. Актриса назвала некоторых своих фанатов «жалким подобием мужчины», которые в темноте могут перепутать резиновую куклу с живой женщиной. Они пишут ей сальные шуточки и непристойные комплименты.