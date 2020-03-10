Дочь Заворотнюк объяснила, почему родные молчат о болезни актрисы

Москва, 10 марта. Дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, почему никто из близких актрисы не комментирует подробности ее болезни.

По словам девушки, родные имеют твердую позицию по этому вопросу и ни за что не согласятся на общение со СМИ и съемки.

«Мы никогда не будем раздувать шоу из нашей трагедии. Считаю это большим грехом», — подчеркнула она.

Напомним, что родные Заворотнюк не сделали ни одного официального заявления о ее состоянии, хотя первые неутешительные новости о здоровье актрисы и возможном тяжелом онкологическом диагнозе стали появляться в СМИ еще летом 2019 года.

Как пишет портал «7 дней.ру», соблюдение приватности было желанием актрисы, поэтому близкие так тщательно защищают ее личные границы. Заворотнюк никогда не любила афишировать подробности своей жизни.

В последнее время Анна стала чаще делиться переживаниями с окружающими. Она призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью матери. Девушка не отрицает, что звезда «Моей прекрасной няни» действительно переживает серьезные проблемы. О своих эмоциях 24-летняя наследница рассказывает в Instagram.

Кроме того, она с благодарностью отвечает пользователям соцсети на слова поддержки и не скрывает, что семья обращается к религии в поисках помощи страдающей от недуга актрисе. Два дня назад девушка написала, что верит в лучшее: ее мама поправится, а в дом вернутся радость и счастье.

Представители шоу-бизнеса относятся к молчанию родных звезды по-разному: некоторые считают, что откровенное признание помогло бы раз и навсегда остановить многочисленные слухи вокруг артистки, а другие убеждены, что с болезнью правильнее справляться втайне.