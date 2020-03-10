Госдума рассмотрит поправку о досрочных выборах 10 марта

Москва, 10 марта. Государственная дума России рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах ко второму чтению к законопроекту о конституции во вторник.

Депутат ГД от «Единой России» Александр Карелин на пленарном заседании нижней палаты парламента предложил провести досрочные выборы в Госдуму. По его словам, он внесет ко второму чтению законопроекта об изменении российской конституции поправку о досрочных парламентских выборах.

«Конституция, изменения за которые, мы будем голосовать [во вторник], дает нам большие полномочия, президент предлагает увеличить роль партий. Я считаю, что было бы честно провести новые выборы под наши новые возможности», — сказал парламентарий.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Карелин может оформить это предложение в виде поправки ко второму чтению законопроекта об основном законе. По его словам, депутаты рассмотрят его инициативу 10 марта.

В начале года президент России Владимир Путин выступил с предложением внести изменения в основной закон. Депутаты ГД поддержали законопроект в первом чтении. Всероссийское голосование по поправкам в конституцию планируют провести 22 апреля.