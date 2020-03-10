Марков призвал Нидерланды немедленно арестовать организаторов расследования дела MH17

Политолог Сергей Марков уверен, что власти Нидерландов организовали «нечестный суд» по делу о крушении Boeing в Донбассе.

Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе, завершая свое выступление в Гаагском суде, процитировал русского писателя Александра Солженицына.

«Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием», — сказал прокурор.

Как он объясняет, «поиск правды» в деле о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17 поможет «предотвратить новое насилие в будущем». По словам Фердинандуссе, «важно отделить правду от лжи и наказать виновных».

В комментарии Федеральному агентству новостей Сергей Марков признался, что суд по делу MH17 является «колоссальным позором для Нидерландов».

«Также это свидетельство ликвидации демократических и гуманистических принципов в государстве, которое все это организовало. Расследование MH17 фальсифицировано полностью. Самая очевидная версия заключается в том, что MH17 был сбит в результате заговоров Службы безопасности Украины, а следом нужно было объявить ЛНР и ДНР террористическими организациями. Более того, потенциальные преступники из числа СБУ принимали активное участие в фальсификации расследования», — заявил Марков.

Нельзя не обратить внимание, что многие факты говорят о том, что и Совет безопасности Нидерландов фальсифицировал расследование по делу крушении Boeing.

«Был организован нечестный суд. Я полагаю, что власти Нидерландов должны немедленно арестовать всех организаторов этого расследования и начать уголовное дело о его фальсификации. Не надо забывать, что Совет по безопасности Нидерландов покрывает убийц нидерландских граждан. Убийцами являются руководители СБУ того времени во главе с [Валентином] Наливайченко (в 2014–2016 гг. председатель СБУ. — Прим. ФАН)», — добавил он.

Напомним, 9 марта в Гааге прошло судебное заседание по делу о катастрофе с MH17. Суд будет длительным, он распланирован как минимум до конца 2021 года. Открывшиеся в понедельник слушания продлятся до 13 марта и будут посвящены решению технических, организационных и административных вопросов. Рассмотрение дела по существу начнется не ранее 8 июня.

Boeing-777, совершавший рейс MH17 из Нидерландов в Малайзию, потерпел крушение в июле 2014 года на юго-востоке Украины. В результате трагедии погибли все 298 человек, которые находились на борту самолета. После крушения была сформирована Международная следственная группа (JIT), которая постановила, что пассажирский борт был якобы сбит ракетой зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те обвинения отвергли, заявив, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. При этом известно, что власти Украины не закрыли воздушное пространство для полетов гражданских лайнеров несмотря боевые действия на юго-востоке страны.

Из документа, опубликованного впоследствии Службой военной разведки и безопасности Нидерландов, стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».