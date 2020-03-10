В Минфине заверили в стабильности российской финансовой системы

Москва, 10 марта. Финансовая система России стабильна не только на краткосрочном, но и на долгосрочном горизонте. Об этом рассказала первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

По ее словам, все обязательства бюджета будут выполнены. Как уточнила специалист, был создан «необходимый объем гарантий, который обеспечит исполнение обязательств вне зависимости от каких-то конъюнктурных изменений».

«Мы абсолютно спокойны тем, что финансовая система стабильна не только на краткосрочном периоде, но и на среднесрочном, и долгосрочном горизонте», — подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, Нестеренко напомнила, что в бюджете РФ есть нужные средства на исполнение всех расходных обязательств, вытекающих из послания президента РФ Владимира Путина. Они были заложены в трехлетнем бюджете.

«Мы уверены в нашем исполнении обязательств перед гражданами», — резюмировала она.

Ранее произошел обвал рубля. Один доллар можно купить по цене от 75,55 до 100 рублей, цена одного евро колеблется от 86,5 до 100 рублей. Отмечается, что 9 марта курс американской валюты на международном рынке Forex подскочил на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей.

Напомним, срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, не сумевших договориться о сокращении нефтедобычи, повлек за собой обрушение цен на нефть, а после и фондовых рынков, и курса национальной валюты. Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем.

Колташов добавил: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.