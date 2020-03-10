Члену «Единой России» отказали во въезде на Украину из-за «угрозы нацбезопасности»

Москва, 10 марта. Члена партии «Единая Россия» не пустили на Украину из-за «угрозы национальной безопасности», ему также запрещен въезд в страну на три года, говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, россиянин прибыл в понедельник в киевский аэропорт рейсом из Минска. Мужчина 1965 года рождения — генеральный директор одного из литейно-механических заводов в России — планировал участвовать в переговорах о добыче гранита.

«В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии «Единая Россия», представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет награды от президента и Госдумы, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль «За возвращение Крыма», — говорится в сообщении.

По этим причинам мужчину не пустили на Украину, запретили въезд в страну на три года и отправили обратным рейсом в Минск.

Госпогранслужба Украины в прошлом году отказала во въезде в страну более 7,3 тыс. гражданам РФ. Их не пустили в страну из-за посещения Крыма или неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.