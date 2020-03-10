В Госдуме назвали незаконные митинги в России «оранжевой интервенцией» Запада

Москва, 10 марта. Российское законодательство по части незаконных митингов необходимо ужесточать, если становится ясно, что оно не работает в полной мере. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Федоров.

«Если мы видим, что это (законодательство. — Прим. ФАН) не работает, то, конечно, надо поднимать меры наказания до европейского уровня», — цитирует парламентария iReactor.

Недавно президент РФ Владимир Путин напомнил, что все участники митингов должны соблюдать закон, иначе акции превратятся в массовые беспорядки, а страна дойдет до полностью разбалансированного состояния.

Федоров согласился с позицией главы государства, назвав прошедшие в России митинги «оранжевой интервенцией» Запада, направленной на свержение власти и уничтожение народа. Депутат уверен, что руководство страны способно подавить подобные антироссийские действия так называемой «оппозиции».

«Правоохранительным органам необходимо очень строго соблюдать закон и пресекать малейшее его нарушение на этих митингах, особенно на несанкционированных», — заключил Федоров.

Напомним, незаконные акции устроили летом в столице в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. После того, как их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях, «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. При этом правоохранители действовали наиболее мягко и применяли силу лишь в ответ на агрессивные провокации, которые угрожали жизни и здоровью граждан. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Ранее президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрий Самонкин призвал ужесточить наказание за провокации на несанкционированных митингах по примеру США и Европы.