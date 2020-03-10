Сирия, 10 марта. Штаб террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» зачищен в Алеппо. Курдские боевики задерживают гражданских в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в западных окрестностях города Алеппо зачистили заброшенную штаб-квартиру террористов, открыли ответный огонь по позициям боевиков на юге Идлиба и потеряли один автомобиль.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыли огонь по опорным пунктам сирийской армии и союзного иранского ополчения к западу от Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Дейр-эз-Зоре провели рейд в городе Шхиль совместно с силами международной коалиции.

Международная коалиция: приняла участие в рейде курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

У поселка Кафр-Амма боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» открыли огонь по опорным пунктам иранских бойцов Корпуса Стражей Исламской революции, о чем сообщает новостной портал Muraselon. В ответ, иранцы открыли ответный огонь по укрепления боевиков. Медиаактивисты, приближенные к террористам, распространяют информацию о том, что группировке удалось остановить наступление правительственных войск у поселка Кафр-Таль к западу от города Алеппо.

Инженерные подразделения сирийской армии завершили очередной этап работ по зачистке освобожденных от боевиков территорий. Как сообщает агентство SANA, в ходе работ на западе провинции, саперы обнаружили подземную базу террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях поселения Анджар. По данным военного источника агентства, судя по обнаруженным вещам, ранее она служила укрытием для главаря группировки – Абу Мухаммада аль-Джулани.

Провинция Дейр-эз-Зор

Согласно данным агентства Deir Ezzor, боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели очередной рейд с обысками в домах у местных жителей в городе Шхиль. К рейду присоединились силы международной коалиции во главе с США, несколько ударным вертолетов ВВС США кружили над районом, где прошли задержания. Всего курдские боевики арестовали несколько человек, которых обвинили в пособничестве террористам «Исламского государства»1. Не исключено, что курды воспользовались последними нападениями «спящих ячеек» ИГ1, как предлогом для серии арестов горожан, которые открыто критиковали политику самоназванной курдской администрации и принимали участие в демонстрациях против оккупации SDF.

Провинция Идлиб

Местные источники Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), сообщили, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» уничтожили бронированный автомобиль сирийской армии у поселка Аль-Анкави. После чего над линией разграничения сторон были замечены разведывательные беспилотники, предположительно модели «Орлан-10» ВКС РФ. Ночью снайперы обстреливали позиции сирийской армии.

Число обстрелов в Идлибе с начала ввода в провинции режима прекращения огня снизилось, о чем сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев. По данным сотрудников центра, было зафиксировано два обстрела в населенных пунктах Айн-ан-Нур и Танжар в соседней провинции Латакия со стороны боевиков бандформирований «Исламская партия Туркестана» и «Хайят Тахрир аш-Шам», неподконтрольных Турции. Также, по словам Журавлева, для взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной был создан специальный непрерывный канал связи.

Провинция Ракка

Военно-аналитический Twitter-канал (@NotWoofers) сообщает о прибытии очередной колонны подкрепления ВС РФ с материально-техническим обеспечением на позиции сирийской армии в окрестностях города Айн-Исса.

Как сообщает портал Alk Habour, в районе пустыни Маадан на востоке провинции были обнаружены тела трех пастухов со следами огнестрельных ранений. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за убийство.

1 Организация запрещена на территории РФ.