Мечты ВМСУ о секонд-хенде Пентагона оставили Россию равнодушной

Военно-морские силы Украины продолжают мечтать о получении современных американских патрульных катеров, однако они не могут хоть как-то серьезно изменить баланс сил, сложившийся на Черном море. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей.

Ни дня без перемоги!

«Ни дня без перемоги!» — принцип, которого украинские СМИ неизменно придерживаются с самого «Евромайдана». Следуя этой стратегии, 7 марта «Український мілітарний портал» (УМП) опубликовал заметку с бескомпромиссным названием «Украина получит патрульные катера Mark VI» и жизнеутверждающим, хоть и несколько повторяющимся подзаголовком «В рамках нового пакета помощи от США Украина получит от США патрульные катера типа Mark VI».

С учетом страсти редакции УМП к максимально частому использованию заветной аббревиатуры из трех букв, странно, что подзаголовок не продолжила фраза «…разработанные в США, сделанные в США руками рабочих США на оборудовании США, а также подготовленные к передаче Украине в США с участием граждан США»…

Впрочем, мы отвлеклись.

Источником для публикации УМП послужила заметка на сайте CNN, из которой следует, что члены американского Конгресса негласно получили уведомление своего министерства обороны о планах предоставления Украине нового пакета военной помощи на сумму 125 млн долларов.

По сведениям CNN, в этот пакет, помимо прочего, предполагается включить также новейшие патрульные катера типа Mark VI. Обоснованием такого решения Вашингтона является якобы напряженность в отношениях Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

Явно предположительный характер сведений, изложенных CNN, ничуть не помешал УМП и другим украинским СМИ заняться тиражированием новости о передаче американских катеров Mark VI украинским ВМС как о деле давно решенном. Отдельные киевские ресурсы даже указывали точное число «патрульников», которые Киев вот-вот получит от Вашингтона, — 12 штук. А также упоминали, что комплекс вооружения этих катеров будет включать пусковые установки американских ракет класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire.

Общая тональность украинских публикаций сводилась к мысли, что новые «подарки» из Штатов смогут существенно изменить в пользу Украины баланс сил в черноморско-азовской акватории. Словом, перемога!

Но так ли это на самом деле?

Выгода не слишком очевидна

Надежда на помощь из-за океана является в ВМСУ давней традицией. Эту самую помощь украинские адмиралы просили (точнее — клянчили) у Соединенных Штатов частенько. А вот получали редко — и, мягко говоря, не совсем то, что просили.

Так, сразу после исхода украинского воинства в 2014 году из Крыма страницы жовто-блакитных газет и журналов наполнились мриями о том, как Штаты и их союзники по НАТО вот-вот завалят ВМСУ новейшими ракетными катерами. На деле западные союзники никаких ракетных катеров Киеву так и не предоставили, заменив их… надувными моторками.

Или другой пример. Мечтали украинские адмиралы о бесплатном получении американских ракетных фрегатов типа «Oliver Hazard Perry». Командующий водоплавающей украинской «армадой» вице-адмирал Игорь Воронченко по этому поводу даже заявил, что с предложением о передаче фрегатов к нему лично обратилось посольство США. И что же? На выходе вместо фрегатов водоизмещением 4000 тонн ВМСУ — отнюдь не бесплатно! — смогли получить из Штатов пару бывших в употреблении и разоруженных патрульных катеров типа «Island» водоизмещением по 150 тонн каждый.

Еще раз подчеркнем: мечты Украины отнюдь не всегда воплощаются в жизнь. То есть даже если CNN и УМП решили озвучить слух о возможной передаче Киеву патрульных катеров типа Mark VI, то совсем не факт, что ВМСУ действительно получат эти подарки. Или что эти подарки в итоге не окажутся какими-нибудь спасательными плотиками из пентагоновского секонд-хенда.

В пользу этого предположения говорит сразу несколько фактов.

Во-первых, «патрульники» типа Mark VI — совсем новые. Разработавшая их конструкцию судостроительная компания SAFE Boats International выиграла конкурс на постройку первых пяти «Шестерок» для прибрежных сил ВМС США в 2012 году. К концу 2018 года американский флот получил 12 катеров типа Mark VI. При этом в общем плане закупок фигурировало 48 катеров.

Иными словами, программа поставок Mark VI для ВМС США до сих пор не завершена, и причин, чтобы Пентагон внезапно пожертвовал интересами американского флота в пользу ВМСУ, нет ни малейших.

Во-вторых, расчетная закупочная стоимость одного «патрульника» типа Mark VI с момента начала проектирования катера и до закладки первой «Шестерки» успешно выросла с 7 до 15 млн долларов. Дороговизна современных патрульных катеров вкупе с тем, что упомянутый CNN новый пакет американской военной помощи Украине предусматривает поставку Киеву не только «патрульников», свидетельствует о том, что в самом лучшем (точнее — фантастическом) случае ВМСУ могут рассчитывать на получение двух-трех «Шестерок» — не больше.

В-третьих, Киев и Вашингтон уже официально объявили, что согласована передача Украине еще как минимум трех-четырех американских б/у катеров типа «Island». Разумеется, украинцам они достанутся за определенную сумму. Напомним, что за первую пару старых патрульных катеров Киеву пришлось выложить более 10 млн долларов. В свете этого совсем не факт, что ВМСУ хватит денег, а также подготовленных кадров, чтобы заполучить и использовать не только «Айленды», но и катера типа Mark VI.

Добавим, что при всей своей современности и инновационности, «Шестерки» вдвое меньше «Айлендов», но при этом более затратны в плане расходов на их эксплуатацию, чем б/у «патрульники» постройки 1985–1992 годов.

Таким образом, выгодность приобретения для ВМСУ патрульных катеров типа Mark VI совсем не очевидна.

Чем бы дитя ни тешилось

Но быть может, высокая стоимость «Марков» в глазах ВМСУ может быть компенсирована какими-то их феноменальными боевыми качествами? Увы, нет.

«Шестерка» предназначена для патрулирования рек и прибрежных вод. Катер имеет полное водоизмещение 72 тонны. На короткое время он может развивать ход до 45 узлов. 30-узловым ходом катер способен пройти 690 миль. Двигатели и топливные баки «Шестерки» имеют защиту от поражения огнем стрелкового оружия. Экипаж катера — до 11 человек, плюс еще человек восемь «патрульник» может принять на борт в качестве десанта. По проекту комплекс вооружения катера типа Mark VI включает две дистанционно управляемых 25-мм автоматические пушки, а также до шести пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов.

Памятуя заявления украинских СМИ, внимательный читатель наверняка спросит: «А как же «Хеллфайры»?» А никак. Возможность вооружения такими ракетами патрульных катеров типа Mark VI на стадии проектирования формально оговаривалась, но до сей поры на деле ни разу не реализовывалась. Проще говоря, на данный момент ни одной «Шестерки», вооруженной AGM-114 Hellfire нет.

Постройка «патрульников» с ракетами в ближнесрочной перспективе не ожидается. Что еще печальнее для Киева, под очень большим вопросом находится сама вероятность того, что Штаты могут решиться на передачу Украине такого оружия, как AGM-114 Hellfire.

Современные американские патрульные катера — это вовсе не какое-то «чудо-оружие», которое могло бы в черноморско-азовской акватории тягаться с корабельно-катерной группировкой Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ и уж тем более — с Черноморским флотом. Американцы создавали «Шестерки», чтобы держать под контролем прибрежные воды, осуществлять специальные операции, бороться с контрабандистами и пиратами, а не для того, чтобы они на равных могли поспорить с вымпелами российских пограничников и ЧФ.

Да, катера типа Mark VI способны прибавить забот российским морякам — но и только. Даже массовая — пардон за фантастику — поставка Украине катеров типа Mark VI не изменит сложившейся расстановки сил на черноморском и азовском направлении, как ее ранее не изменило появление в Одессе двух б/у «Айлендов».

Хотя мечты украинских турбопатриотов последнее событие, конечно, подогрело. Но России-то от этих украинских мрий не горячо и не холодно. Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы вновь с провокацией в Керченский пролив не лезло…