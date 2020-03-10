Представитель Нагорного Карабаха оценил роль России в регионе

Москва, 10 марта. Роль России в Закавказье и, в частности, в Нагорном Карабахе — огромная. РФ делает все для того, чтобы удерживать статус-кво, чтобы Арцах (второе официальное название Республики Нагорный Карабах), Армения и Азербайджан в спокойной обстановке сами могли урегулировать конфликт. Об этом Федеральному агентству новостей заявил представитель Республики Нагорный Карабах в России Альберт Андрян.

Он напомнил, что в 1994 году перемирие было подписано представителями Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха только благодаря России. Это дало возможность несколько «заморозить» конфликт, связанный с желанием Нагорного Карабаха отделиться от Азербайджана и впоследствии, обретя независимость, присоединиться к Армении.

«Ее вклад в это перемирие был самым большим. До сих пор Россия является одним из сопредседателей группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием этого конфликта. Роль России в нашем регионе неоценима. Россия здесь присутствовала всегда, и, я думаю, что в РФ в ближайших планах нет других вариантов. Россия должна быть в регионе!» — убежден собеседник ФАН.

Андрян также обратил внимание, что Россия делает все для того, чтобы в регионе был мир, чтобы Арцах мог спокойно развиваться. Кроме того, по мнению представителя Нагорного Карабаха в РФ, в данной ситуации есть также коммуникационные моменты для связи России с Азией, Ближним Востоком, Средней Азией и т. д.

«Поэтому, естественно, роль РФ в этом регионе огромна. И Россия делает все для того, чтобы удерживать статус-кво, чтобы мы в спокойной обстановке сами могли договориться между собой», — подытожил он.

Не так давно руководство Нагорного Карабаха приняло решение официально использовать второе название — Арцах, чтобы было меньше ассоциаций с боевыми действиями.

Ранее Альберт Андрян в беседе с ФАН рассказал о ситуации на линии соприкосновения, вероятности нового обострения, а также о перспективах возвращения Арцаха в состав Азербайджана.