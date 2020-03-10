Глава Липецкой области ввел в регионе режим повышенной готовности из-за коронавируса

Липецк, 10 марта. Глава Липецкой области Игорь Артамонов ввел режим повышенной готовности в регионе для предотвращения распространения нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовала пресс-служба администрации Липецкой области.

«Ввести с 10 марта 2020 года на территории Липецкой области режим повышенной готовности для органов управления и сил Липецкой территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в распоряжении.

Сейчас в регионе зарегистрировано три случая коронавируса. Инфекцию выявили у супружеской пары и еще одной женщины. Все зараженные ранее посещали Италию.

Постановление главы Липецкой области обязывает граждан, посещавших регионы, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, при появлении первых подозрительных симптомов вызывать медпомощь на дом. Все работодатели обязаны обеспечить измерение температуры сотрудников, а также создать условия для изоляции работников на дому. Региональному управлению здравоохранения Артамонов поручил обеспечить готовность медицинских организаций к оказанию помощи.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце прошлого года в китайском городе Ухань. В Китае COVID-19 заразились уже более 80 тысяч человек, а число летальных исходов в стране превысило 3 тысячи.

В Италии зарегистрировано более 7 тысяч зараженных и свыше 360 смертей. В связи с этим итальянские власти ввели карантин на севере и в центре страны, передает «Царьград». В России по стоянию на 9 марта было зарегистрировано 20 зараженных.

Ранее глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса продлится до июня, пишет Infox.ru.