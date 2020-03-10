Little Big перенесла премьеру песни для Евровидения на неопределенный срок

Санкт-Петербург, 10 марта. Группа Little Big, которая должна представить Россию на Евровидении в этом году, перенесла премьеру песни на неопределенный срок. Об этом сообщается на странице музыкального конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Минувший понедельник был последним днем для подачи заявок на участие в песенном состязании. Однако, как пишет «Культуромания», на официальном сайте Евровидения так и не появились видеоклип и название песни от российской группы.

Неизвестными остаются также трек и видео исполнительницы из Азербайджана Самиры Эфенди.

«Царьград» передает, что, по информации некоторых СМИ, песня Little Big все же готова, но ее презентацию на радио и телевидении отложили до 13 марта. Сообщается, что накануне премьеры группа посетит студию вечернего шоу Ивана Урганта, где расскажет о своих творческих планах.

Ранее известный российский певец Филипп Киркоров назвал решение отправить на Евровидение Little Big правильным, авангардным и креативным. Он уточнил, что не может судить об успехе коллектива на конкурсе, не зная песню, но отметил, что последние хиты музыкантов и миллионы просмотров клипов на YouTube дают ощущение победы, сообщает телеканал «360».

Рейв-группа из Петербурга Little Big представит Россию на конкурсе в Роттердаме с 12 по 16 мая. Эксцентричных музыкантов, которые широко известны за пределами страны, считают главными претендентами на победу. Из числа фаворитов коллектив не выбивает даже то, что он по-прежнему не обнародовал свою конкурсную песню.