Кошкин констатировал разворот политических сил Европы в сторону ЛНА

Париж, 10 марта. Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с фельдмаршалом Халифой Хафтаром заявил о поддержке Парижем Ливийской национальной армии (ЛНА) и ее начинаний в борьбе с терроризмом. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин считает, что значительные политические силы Европы постепенно начинают разворачиваться в сторону ЛНА.

Накануне, 9 марта, в Париже состоялась встреча Эммануэля Макрона с Халифой Хафтаром, стороны обсуждали аспекты мирного урегулирования кризиса в Ливии. Глава государства подчеркнул, что Франция «продолжает поддерживать ЛНА и признает ее ключевую роль в борьбе с терроризмом». Ряд европейских лидеров ранее также провел переговоры с фельдмаршалом Хафтаром по ливийской проблематике. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин оценил позицию коллективной Европы к кризису в Ливии и его участникам.

«Надо сказать, что Макрон порой отличается категоричностью в своих суждениях. Подобного рода заявления — это явно открытый шаг противодействию, прежде всего, ООН и вопросу признания ПНС коллективным Западом. Я думаю, что это серьезный сигнал, который показывает, что Европа неоднородна, что Европа имеет право и пытается объективно размышлять над складывающейся ситуацией в Северной Африке и, в частности, в Ливии. Потому что безвластие в Ливии, ужасное состояние государства, это все-таки дело рук стран, входящих в НАТО. Естественно, что для нас и мировой общественности подобного рода заявления весьма актуальны. Наверное, мы все-таки можем констатировать тот факт, что значительные политические силы Европы начинают разворачиваться в сторону ЛНА», — отметил специалист.

Фельдмаршал Халифа Хафтар на переговорах с Эммануэлем Макроном также выразил готовность способствовать перемирию и соблюдать режим прекращения огня, если террористы так называемого Правительства национального согласия откажутся от вооруженных провокаций и согласятся сложить оружие.