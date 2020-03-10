Жириновский призвал провести досрочные выборы после изменения конституции

Москва, 10 марта. ЛДПР поддержит поправки в конституцию, заявил глава фракции в Государственной думе РФ Владимир Жириновский. Он также призвал провести досрочные выборы после изменения основного закона.

«Если обновленная конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Напомним, в середине января президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное голосование предложения, направленные на изменение политической структуры государства.

Проект о поправках в основной закон был одобрен Государственной думой в первом чтении в конце января. На заключительном заседании комитета было рассмотрено 87 предложений. Всероссийское голосование планируют провести 22 апреля.

Во вторник пройдет второе заседание по вопросу об изменении Конституции РФ.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее во вторник объявил, что единороссы готовы поддержать законопроект о поправках в российскую конституцию. Он также призвал другие фракции поддержать изменения в основной закон страны.