Украинский телеканал записал умершего в XIX веке Шевченко в борцы с советской властью

Киев, 10 марта. Украинский телеканал записал прославленного мыслителя и поэта Тараса Шевченко в борцы с советской властью. Оплошность допустила ведущая «24 канала» в сюжете, посвященном дню рождения Шевченко.

«Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке», — приводит слова украинской ведущей телеканал «360».

Авторы текста не учли, что Кобзарь (одно из прозвищ Шевченко, данное ему по названию сборника стихов), умер в 1861 году, то есть почти за 60 лет до образования Советского Союза. На ошибку обратил внимание глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко на своей странице в Facebook.

«Забыли добавить о членстве поэта в Украинском Хельсинкском союзе и о том, что он стал жертвой сталинских репрессий», — сыронизировал политолог.

Насмешил сюжет украинского канала и российского телеведущего Владимира Соловьева.

«У них уже и Тарас Шевченко боролся с советской властью», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Кроме того, ошибка развеселила пользователей Facebook.

«И каждый год 9 марта Шевченко приносил цветы к своему памятнику!» — написал Александр Романюк.

«Более того, Шевченко был замечен среди тевтонцев, говорят, Рим брал», — пошутила Валентина Петрова.

«А Чингисхан не боролся? Или Александр Македонский?» — уточнила Viktoriia Holieva.

Как сообщает «Царьград», после реакции интернет-пользователей «24 канал» поспешил удалить сюжет из Сети.