Украинского бойца UFC Крылова обрадовало падение курса рубля

Киев, 10 марта. Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, выступающий в UFC, признался, что падение цен на нефть и курса рубля его очень обрадовали.

На последствия не вполне удачного заседания участников ОПЕК+ он отреагировал на своей странице в Instagram.

«Значительную и приятную часть жизни я зависел от цен на уголь. Теперь из-за цен на нефть за неделю до боя мой гонорар в рублях вырос на 10% за одну ночь», — написал спортсмен.

Представитель тяжелой и полутяжелой весовых категорий выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, M-1 Global, Oplot Challenge и других. Крылов является действующим чемпионом Fight Nights, мастером спорта Украины по кекусинкай-карате и боевому самбо. Контракт с UFC боец подписал в 2013 году.

Мировые цены на нефть резко снизились на фоне провала очередных переговоров участников ОПЕК+. Страны по итогам встречи в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса на черное золото из-за вспышки коронавируса. Вслед за нефтяными фьючерсами снизился курс рубля по отношению к доллару и евро на рынке Forex.

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