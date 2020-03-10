Актер Деннис Миллер стал новым ведущим нового проекта на RT America

Москва, 10 марта. Американский актер, комик и пятикратный обладатель премии Emmy Деннис Миллер стал ведущим нового проекта Dennis Miller +1.

Эпизоды запущенного RT America шоу будут выходить по понедельникам и средам каждую неделю.

Миллер отметил, что он идет по стопам живой легенды телевидения Ларри Кинга, с которым он уже работал в прошлом году. Теперь, по словам Миллера, он будет работать со знаменитым тележурналистом регулярно.

«Что мне нравится в формате интервью? Когда ведущий задает вопрос, слушает ответ, а затем органично переходит к следующему вопросу. Я здесь не для того, чтобы любоваться собой. Мы будем разговаривать — по-настоящему!» — цитирует RT Миллера.

Глава RT America Михаил Солодовников указал, что новая программа «идеально подойдет интеллектуалам, жаждущим тонкого юмора». По его словам, первый эпизод нового проекта будет доступен в мобильном приложении Portable.TV на несколько дней раньше премьеры на ТВ. Первым гостем шоу станет актер и комик Джефф Данэм.

Миллер входил в актерский состав вечерней музыкально-юмористической программы Saturday Night Live на телеканале NBS с 1985 по 1991 год. Позднее у него были собственные шоу на Tribune Entertainment,HBO и CNBC.