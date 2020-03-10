Прокурор по делу MH17 процитировал в суде Солженицына

Амстердам, 10 марта. Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил свое выступление в суде по делу о крушении малайзийского Boeing MH17, процитировав Александра Солженицына.

«Русский писатель Александр Солженицын однажды сказал: «Насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием»… Установление правды в этом случае может помочь предотвратить новое насилие в будущем. Это еще одна причина, почему так важно отделить правду от лжи и наказать виновных», — сказал государственный обвинитель.

Он также уточнил, что голландская прокуратура изучила предоставленные Россией данные по делу.

Отвечающая за работу со СМИ судья окружного суда Гааги Мария Кнайф сообщила, что материалы голландского журналиста об отсутствии «Буков» в районе крушения привлекли большое внимание. По ее словам, они могут быть приобщены к делу, если являлись его частью, или же — включены в него по запросу обвиняемых.

Судебное заседание по делу о катастрофе с MH17 состоялось в Нидерландах накануне, 9 марта, напоминает «Ридус». Суд будет длительным, он распланирован как минимум до конца 2021 года. Открывшиеся в понедельник слушания продлятся до 13 мартаи будут посвящены решению технических, организационных и административных вопросов. Рассмотрение дела по существу начнется не ранее 8 июня.

Малайзийский Boeing, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те обвинения отвергли, заявив, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Из документа, опубликованного впоследствии Службой военной разведки и безопасности Нидерландов стало известно, что специалисты не нашли в районе крушения ни одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук».