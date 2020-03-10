Манукян призвал развенчать все антироссийские фейки Запада

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич анонсировал публикацию доклада о развязанной Западом против России информационной войне, которая длится вот уже более шести лет. В докладе отражены такие информационные провокации и фейки, как так называемое «дело Скрипалей» (якобы причастность РФ к покушению на перебежчика Сергея Скрипаля и его дочь), «вмешательство» РФ в выборы в США, дело о крушении Boeing MH17, а также раздутый на Западе допинговый скандал, ударивший по российским спортсменам.

Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ, блогер Вадим Манукян поддержал Александра Малькевича и оценил важность поднятой в докладе темы. Напомнив примеры развязанной на Западе инфовойны против РФ, Манукян призвал переходить от обороны к атаке.

От обороны к атаке. Колонка Вадима Манукяна

Против России уже шесть лет ведется открытая информационная война. Западным читателям наша страна преподносится как какой-то монстр, который всегда во всем виноват. Именно сейчас, когда в Гааге начались судебные слушания по катастрофе Boeing MH17, в которой бездоказательно обвиняют Россию, нам пора вспомнить все. Все фейки, все фальшивые информационные поводы, которые Запад использовал в гибридной войне против нашей страны.

Долгие годы мы де-факто жили по принципу «сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо проплывет труп твоего врага».

Принцип во многих случаях верный. Но сейчас просто сидеть и ждать — уже недостаточно. Самое время переходить от обороны к атаке. Такова цель публикации доклада Александра Малькевича и Фонда защиты национальных ценностей. Документ станет мощным оружием для отражения информационной атаки Запада и для нанесения ответного удара. Все антироссийские фейки должны быть развенчаны!

Допинговый фейк

Триумфальная победа России на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи в 2014 году, да еще с финалом в день референдума в Крыму, стала для Запада настоящей пощечиной, за которую России мстят по сей день.

Вспомните, как сразу после победы Димы Билана были мгновенно переработаны правила Евровидения. Европейские зрители после этого, как и прежде, голосовали за Россию, а побеждали — другие страны. Теперь ведь есть «высокочтимое жюри», которое всегда поправит «неразумных зрителей».

Раз уж точкой отсчета для воссоединения Крыма с Россией стала победа наших паралимпийцев, именно этих героических спортсменов с ограничениями по здоровью Запад назначил «сакральной жертвой». Россиян вообще перестали допускать на Паралимпийские игры. (Примерно то же самое произошло с певицей Юлией Самойловой, которую по надуманному поводу не пустили в Киев на Евровидение).

Спасибо белорусу Андрею Фомочкину за то, что на Паралимпиаде в Рио он вынес флаг России и напомнил о нашей стране!

Еще одной «сакральной жертвой» стали российские легкоатлеты. Этот вид спорта уже шесть лет — без российского флага. Так решили международные спортивные чиновники. Экс-глава российского Антидопингового центра, перебежчик Григорий Родченков добился своего, отомстил России за личные неудачи, опубликовав фейковые данные о якобы «государственной» допинговой программе в нашей стране.

Единичные случаи использования допинга среди российских спортсменов, безусловно, были всегда, как и в любой другой стране, но ярлык допингового нарушителя навесили сразу на весь российский спорт. На Западе до сих пор муссируют ложь о «государственной системе поддержки допинга» в России. Так что запущенное Родченковым вранье упало на благодатную почву и дает неплохие всходы.

Дело о крушении Boeing MH17

После «дела спортсменов» Запад долго искал повод укусить Россию побольнее, и такой повод нашелся. Крушение Boeing MH17 под Донецком летом 2014-го спровоцировало новую антироссийскую истерику на Западе.

Вместо серьезного разбирательства с участием всех заинтересованных сторон звучат бездоказательные обвинения в адрес России (при том, что Москва к расследованию так и не была допущена). В ход идет сокрытие реальных данных, вместо которых используются фейки, сфабрикованные послушным Западу правительством Украины.

«Вмешательство» в выборы в США

Кейс о якобы «вмешательстве» России в выборы в США выглядит самым комичным и чудовищным по своей нелепости. США обвинили мифических российских «троллей» и «хакеров» в том, что те пытались повлиять на итоги американских президентских выборов 2016 года. Под санкционную зачистку попал и ФАН.

Все это, скорее, лестно. Если верить этим обвинениям, получается, что Россия — могущественная страна, которая, не пошевелив и пальцем, нагнала жути на США. А заодно — привела к власти «собственного» президента, который четыре года хотел «поладить с Россией», но так этого и не сделал. США — вроде бы, такое могущественное государство, а так боится России!

«Дело Скрипалей»

Еще одна скандальная история, в которой с упорством, достойным лучшего применения, обвиняют Россию: якобы «отравление» бывшего офицера российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери. В отсутствие каких-либо доказательств реальности этого отравления, «причастность» России к этой истории, естественно, никто и не думает доказывать. А вот факт, что рядом с местом «отравления» Скрипалей находится военная лаборатория Великобритании, на Западе почему-то упорно стараются не замечать.

По заветам нацистов

Против всей этой чудовищной лжи глава ФЗНЦ Александр Малькевич сегодня выступает, практически, в одиночку. Он не является официальным представителем РФ, но изо дня в день, как жрец Лаокоон, борется со змеями, пытаясь спасти Трою. Долгое время многие Малькевичу не верили, а зря.

Но сегодня правила игры меняются, и Россия от обороны должна переходить в наступление. Мечи вот-вот скрестятся, и я уверен, что доклад о развенчании антироссийских фейков будет копьем, которое попадет точно в цель.

Господа на Западе, похоже, неплохо усвоили уроки Гитлера (а не Гиммлера, как принято считать), который говорил:

«Чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят».

Однако вспомним, что говорил французский философ Дени Дидро:

«Можно обманывать некоторых или обманывать всех в каком-то месте и в какое-то время, но нельзя обманывать всех повсюду во все времена».

Любой новый Гитлер и его последователи всегда будут разгромлены, а мысли Дидро будут жить вечно. И мы, последователи Дидро, сделаем все, чтобы победить в этой информационной войне!