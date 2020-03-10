Москва, 10 марта. Группа врачей из Сингапура выявила новые симптомы коронавируса COVID-19. Экспертами были названы новые симптомы коронавируса. По словам специалистов, у некоторых пациентов вначале диагностировали лихорадку денге.

Пациенты жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь. Как пишет издание Lancet, у этих людей не выявили известных симптомов коронавируса. Как объяснили врачи, лечение от лихорадки денге пациентам не помогло.

После того, как они начали жаловаться на затрудненное дыхание, их дополнительно проверили на коронавирус. Анализы подтвердили заражение вирусом. Медики призвали коллег серьезно подходить к проведению диагностики, напомнив, что неверное лечение несет угрозу общественному здоровью.

Первая вспышка неизвестной ранее болезни была зафиксирована в декабре 2019 года в провинции Хубэй, предположительно, на рынке диких животных в городе Ухань. Именно Ухань стала главным очагом инфекции.

Главными симптомами болезни являются лихорадка, чувство сдавленности в груди и кашель. Человек, заболевший 2019-nCoV, чувствует сильную усталость. Вирус, попав в организм человека, в первую очередь атакует легкие. Размножаясь в легких, он разрушает бронхи и альвеолы, человек постепенно теряет возможность дышать и умирает от кислородного голодания.

Проверенных методов лечения, вакцины или лекарства от нового коронавируса на текущий момент не существует. Член группы экспертов по делам традиционной китайской медицины Шанхая Чжан Вэй заявил, что ни одно лекарство сейчас не имеет доказанного эффекта в этой сфере.

В основном, медики используют различные антивирусные препараты, которые помогают с той или иной степенью эффективности. К примеру, в Таиланде во время лечения 71-летней китаянки с пневмонией 2019-nCoV использовался препарат против гриппа Осельтамивир и антиретровирусный препарат Ритонавир (он также используется при лечении СПИДа и вирусного гепатита С).