Звезда «Сватов» Артемьева отказалась сниматься в сериале

Москва, 10 марта. Звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева, известная по роли Ольги Ковалевой, не появится в новых сериях. О том, что актриса отказалась от съемок в продолжении, рассказала ее коллега Татьяна Кравченко.

Кравченко в сериале играет не менее значимую для сюжета роль Валентины Будько.

«Вроде что-то там из-за денег. Может, запросила много?! Не знаю…» — рассказала она.

Артистка добавила, что в новом сезоне зрителей познакомят с историей молодых Будько. Создатели сериала покажут, как они познакомились, как развивались отношения. Героя актера Федора Добронравова в молодости сыграет его сын Виктор, а Валю представит Дарья Рыбак. Кравченко призналась, что такой ход съемочной группы пришелся ей по душе.

Между тем Добронравов заявил, что об уходе Артемьевой из проекта ничего не слышал.

«Но в отснятом блоке она с нами не снималась, это правда», — добавил он, говоря о деревне Дуличи в Белоруссии.

Недавно в Сети появились слухи о том, что дальнейшая работа над многолетним телехитом находится под угрозой. Эксклюзивно для Федерального агентства новостей известный советский и российский актер театра и кино Александр Феклистов объяснил, что на самом деле никаких проблем у создателей сериала «Сваты-7» нет. Все его коллеги разъехались по домам по банальной причине — просто закончились зимние съемки.