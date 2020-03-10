Злоумышленники забросали камнями поезд Львов — Москва

Киев, 10 марта. Злоумышленники забросали камнями пассажирский поезд, следовавший из Львова в Москву. Инцидент произошел 8 марта.

Один из камней, кинутых в поезд хулиганами, разбил окно. Пассажиры поезда записали видео последствий инцидента. На кадрах видно, что булыжник разбил окно плацкартного вагона, на верхней полке разбросана крошка из стекла. Кто решил устроить «камнепад», остается неизвестно.

В результате «нападения» никто из пассажиров не пострадал.

Стоит отметить, что это уже не первый такой случай. Ресурс «Варта 1» отметил, что похожие происшествия случаются регулярно, и в прошлом году были разбиты окна 47 вагонов поезда. В последнем случае сумма ущерба составила порядка 28 тысяч долларов.

В конце февраля украинцы «радушно» встретили соотечественников, эвакуированных из опасного китайского города Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Автобусы с прибывшими украинцами забросали камнями. Жители поселка Новые Санжары в Полтавской области, где находится медицинский центр для эвакуированных, пытались заблокировать въезд в населенный пункт. Позднее бойцам Нацгвардии удалось оттеснить протестующих с проезжей части, после чего на территорию поселка въехали автобусы с прибывшими из Китая людьми.