Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Вашингтон, 10 марта. Две дочери голливудской актрисы Анджелины Джоли испытывают проблемы со здоровьем, их прооперировали. 44-летняя звезда написала откровенную колонку для издания Time, в которой рассказала, что ее дочери перенесли тяжелые операции.

После развода с известным американским актером Брэдом Питтом Джоли уделяет много времени детям. При этом артистка призналась, что сейчас ее наследницы проходят непростой период.

«Последние два месяца я провела с моей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра тоже ложится под нож для операции на бедре», — сообщила Анджелина.

Подробностей диагнозов детей Джоли раскрывать не стала.

Ранее стало известно, что Джоли задумалась об усыновлении еще одного ребенка. По данным прессы, звезда Голливуда уже начала подготовку к процессу. 44-летняя знаменитость давно задумалась о пополнении в семье, но бывший муж, актер Брэд Питт был против усыновления еще одного ребенка. Утверждается, что лауреат «Оскара» считал, что шестерых детей им достаточно.

По словам источника издания, Джоли уже ведет активную подготовку к процессу усыновления — знаменитая актриса посещает детские дома в Сирии, Гаити, Эфиопии и других африканских стран.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Только троих детей Джоли родила от Питта, другие являются приемными.

Джоли и Питт закрутили роман, как пишет пресса, в 2005 году, однако только в августе 2014 пара зарегистрировала свой брак. Спустя два года «бранджелина», как прозвали голливудских актеров в СМИ, подали заявление на развод. В апреле прошлого года Джоли и Питт официально развелись.