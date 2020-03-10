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Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

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Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

Вашингтон, 10 марта. Две дочери голливудской актрисы Анджелины Джоли испытывают проблемы со здоровьем, их прооперировали. 44-летняя звезда написала откровенную колонку для издания Time, в которой рассказала, что ее дочери перенесли тяжелые операции.

После развода с известным американским актером Брэдом Питтом Джоли уделяет много времени детям. При этом артистка призналась, что сейчас ее наследницы проходят непростой период.

«Последние два месяца я провела с моей старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад наблюдала, как ее младшая сестра тоже ложится под нож для операции на бедре», — сообщила Анджелина.

Подробностей диагнозов детей Джоли раскрывать не стала.

Ранее стало известно, что Джоли задумалась об усыновлении еще одного ребенка. По данным прессы, звезда Голливуда уже начала подготовку к процессу. 44-летняя знаменитость давно задумалась о пополнении в семье, но бывший муж, актер Брэд Питт был против усыновления еще одного ребенка. Утверждается, что лауреат «Оскара» считал, что шестерых детей им достаточно.

Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали

По словам источника издания, Джоли уже ведет активную подготовку к процессу усыновления — знаменитая актриса посещает детские дома в Сирии, Гаити, Эфиопии и других африканских стран.

Анджелина Джоли воспитывает шестерых детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Только троих детей Джоли родила от Питта, другие являются приемными.

Джоли и Питт закрутили роман, как пишет пресса, в 2005 году, однако только в августе 2014 пара зарегистрировала свой брак. Спустя два года «бранджелина», как прозвали голливудских актеров в СМИ, подали заявление на развод. В апреле прошлого года Джоли и Питт официально развелись.

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Источник: Time
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