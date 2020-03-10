Россия отправила экономику Запада «головой в татами»

Отказ России от дополнительного сокращения объемов добычи нефти на переговорах ОПЕК+ в Вене 6 марта вызвал сверхострую и, можно даже сказать, катастрофическую реакцию на мировых рынках, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей.

Логика этой реакции проста, как дважды два четыре. Если предложение «черного золота» на мировом рынке не сократится, а увеличится, то цены на него обязаны упасть (и они тут же упали более чем на 10 долл., ниже 35 долл. за баррель). Тем более что коронавирусная инфекция, вернее принимаемые против нее сверхжесткие противоэпидемические меры, и без того должны были обрушить спрос на энергоносители — хотя бы из-за сокращения туристического бизнеса и связанных с ним сфер экономики.

Прямые последствия и чуть более отдаленные перспективы понятны. Это дальнейшее падение мировых фондовых рынков (Доу-Джонс за сессию 9 марта «просел» на 7,79%, с 25 865 до 23 851 пунктов, и торги были остановлены уже через 15 минут после их начала), бегство инвесторов из акций в доллар и «трежерис», остановка производств, сокращение рабочих мест, безработица и т. д.

Вину за это на Западе поспешили возложить на Россию и даже лично на ее президента. Как сообщил медиахолдинг Bloomberg, распоряжение выйти из ОПЕК+ Владимир Путин якобы сделал лично — но при этом «по настоянию главы «Роснефти» Игоря Сечина». А целью такого решения, мол, было «выбить» с мирового рынка энергоносителей американские сланцевые компании, составляющие конкуренцию традиционным производителям нефти и газа.

Для России ситуация выглядит не самой легкой: падение мировых цен на нефть и газ должно привести к сокращению доходов федерального бюджета, девальвации рубля относительно доллара и других «твердых» валют, ускоренной инфляции и падению реальных доходов населения.

Правда, здесь есть один важный нюанс. На внешних рынках российские поставщики, как правило, продают свою нефть не по предоплате, а по факту поставки, при этом деньги приходят на их счета через несколько месяцев после продажи, «прокручиваясь» через банки-посредники. То есть минимум до конца лета «Роснефть» и другие компании РФ будут получать деньги по «старым» долларовым ценам, которые окажутся гораздо дороже в рублевом эквиваленте.

То же самое касается и золотовалютных резервов России — их оценка, в пересчете на национальную валюту, существенно возрастет. Это позволит ЦБ, не нарушая требований международных финансовых институтов, провести дополнительную рублевую эмиссию.

Не случайно ЦБ выступил с заявлением, что вводит 30-дневный мораторий на покупку (не продажу, а покупку!) валюты, а Минфин России — о том, что объем средств ФНБ на 1 марта составил 10,1 трлн рублей, и этих средств хватит для того, чтобы на 6–10 лет возместить выпадающие доходы от экспорта энергоносителей при падении цен до уровня 25—30 долл. за баррель. И это еще без учета переходящих остатков федерального бюджета, которые, согласно подсчетам экономиста Михаила Делягина, достигают уже 13 трлн рублей…

В общем, в полном соответствии с правилами восточных единоборств, мастером которых Путин, по всеобщему признанию, является, Россия удары со стороны «коллективного Запада» не пыталась блокировать, а «потянула на себя и в сторону», выводя глобальную экономику из равновесия. При этом сама Россия сохраняет устойчивость и максимальное количество «степеней свободы» дальнейших действий.

Разумеется, нашим западным «партнерам» это активно не нравится. Как же так: «страна-бензоколонка» (Джон Маккейн) «с разорванной в клочья экономикой» (Барак Обама) вдруг подошла к мировому кризису едва ли не в самой лучшей форме из всех ведущих игроков? Как могло случиться, что знаменитая максима Збигнева Бжезинского «Новый мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России» сегодня предельно далека от реальности? И в тартарары летит вовсе не «эта страна», а «неиссякаемо платежеспособная» западная экономика?

На то, чтобы искать ответы на эти вопросы, у западных «коллег», похоже, больше нет времени. Теперь выбор заключается только в том, захотят ли эти «спарринг-партнеры» продолжить полет и спикировать «головой в татами» — или же предпочтут опереться на Россию, к ее немалой выгоде, чтобы остановить падение. Двух месяцев, оставшихся до 9 мая, когда наша страна будет праздновать 75-летие Победы 1945 года, вполне достаточно, чтобы сделать правильный выбор.