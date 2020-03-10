Трагедию рейса MH17 в «Схипхоле» рассматривают ангажированные прокуроры

Рассмотрение дел, где постоянно звучит «Россия», Окружным судом Гааги в Нидерландах становится традицией: сначала — дело акционеров ЮКОСа, теперь вот — дело о гибели Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» рейса MH17.

Советуем посмотреть хотя бы часть записи первого судебного заседания в «Схипхоле», опубликованной нашими коллегами. Там видно, что представителя России даже не наделили процессуальным статусом защитника. Значит, он лишен возможности критиковать позицию прокуратуры Нидерландов и представлять свои доказательства.

Из этой же записи усматривается заранее обдуманная предубежденность в разрешении обвинения: прокурор долго зачитывает обвинение, с длительными паузами озвучивает имена погибших. Расчет на фиксацию выступления СМИ и негодование общества, после которого общество не захочет вдаваться в вопросы доказательства.

Сравните выступление суда и прокурора на этом процессе со старыми записями политически мотивированных процессов в США, Великобритании, СССР или Франции, и вы с нами согласитесь.

О том, что нидерландское обвинение пользуется недостоверными доказательствами, мы точно знаем из письма представителя Росавиации Олега Сторчевого в адрес властей Нидерландов. Экспертные данные, положенные в основу этого письма, не вошли в окончательный отчет о катастрофе Совета по безопасности Нидерландов, что делает этот отчет пристрастным — не в пользу России.

Вопросы права и дипломатии

Расследование авиакатастроф ведется по заранее определенным международным сообществом правилам — на основании приложения 13 к Конвенции о международной гражданской авиации «Расследование авиационных происшествий и инцидентов». Пунктом 5.1 обязанность по организации и проведению расследования с самого начала лежала на Украине.

Советом безопасности ООН 21 июля 2014 года, сразу после катастрофы лайнера рейса MH17, принята резолюция, в которой дипломатическим языком вопрос организации расследования инцидента отнесен к компетенции Украины.

Национальным законодательством Украины, статьей 32 Уголовно-процессуального кодекса Украины, уголовное расследование авиакатастрофы отнесено к компетенции украинского следствия и судов. Как мы знаем, суд Украины не рассматривает это дело.

Тем не менее европейская дипломатия победила украинское правосудие. Как и почему — сейчас посмотрим.

Подоплека процесса

Мы полагаем, Украина обменяла право расследования авиакатастрофы на временные уступки со стороны Евросоюза для своих граждан.

Переговоры о введении безвизового перемещения граждан Украины по Европе вяло протекали с 2008 по 2015 год. После крушения рейса MH17 ЕС и Украина договорились о безвизе за год.

В декабре 2015 года ЕС признал Украину выполнившей все поставленные им условия для отмены въездных виз. В апреле 2016 года Нидерланды, где сейчас рассматривается дело, высказались против ассоциации Украины в ЕС путем отмены виз. А 17 мая 2017 года ЕС в полном составе согласился на отмену виз с Украиной. Эти события очень хорошо коррелируют с лояльностью Украины к ЕС в вопросах расследования авиакатастрофы.

Европе крайне необходимо получить мощный рычаг воздействия на Россию в политическом споре по поводу принятия четвертого энергопакета ЕС, который полностью уничтожает российские рычаги влияния на экономику и политику Европы, уменьшает фактическую капитализацию «Газпрома», уничтожает структуру владения российской компанией газотранспортной системой Европы.

Сейчас пресловутый четвертый энергопакет обжалуется Россией в международном арбитраже. Обжалование блокируется Европой и США процессуально — в суде внезапно закончились судьи. Теперь мы знаем, что так бывает, когда рассматривается экономическая и политическая зависимость Европы от России.

Одновременно с этим прямо сейчас ведется судебный спор в Европейском суде по третьему энергопакету ЕС по иску Польши. Европейский суд по первой инстанции лишил «Газпром» преференций в Европе. Спор на стадии апелляции.

До разрешения всех этих вопросов по российским энергоресурсам в Европе Окружной суд Нидерландов будет торопиться вынести решение.

Немного конспирологии

Любой суд, рассматривающий вопрос крушения лайнера рейса MH17, просто обязан исследовать другие, кроме российского, следы происхождения орудий преступления.

Почему?

Да потому что даже в европейскую печать попадали материалы о беспрепятственном контрабандном перемещении серьезного летального вооружения по территории Европы силами ультраправых националистов, выступавших в составе Нацгвардии Украины в конфликте в Донбассе.

15 августа 2019 года в мировой печати появилась информация об изъятии ракеты «воздух-воздух» у ультраправых в Италии. Во всех публикациях подчеркивалось отсутствие связей итальянцев с «ультраправыми» Украины.

Однако после этого, на следующий день — 16 августа 2019 года, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини выступил с официальным заявлением о причастности украинских националистов к обнаруженному ракетному вооружению. По словам министра, спецслужбы Италии сообщали ему об украинской группе, покушавшейся на его жизнь.

К сожалению, эта новость ни в российскую, ни в зарубежную печать не попала.

Мы предлагаем предать эту новость гласности сейчас и направить сообщение о ней в адрес Окружного суда Гааги для дальнейшего расследования.