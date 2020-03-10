Суд подтвердил решение о взыскании с ФБК 87,7 млн рублей в пользу «Московского школьника»

Москва, 10 марта. Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил апелляцию скандального блогера Алексея Навального, а также юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Любови Соболь и оставил без изменений решение о взыскании 87,7 миллиона рублей в пользу ООО «Московский школьник». Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Напомним, ранее судом было принято решение взыскать с ФБК, распространившего сведения, порочащие деловую репутацию ООО «Московский школьник», 87,7 миллиона рублей упущенной выгоды. Кроме того, суд обязал фонд Навального опровергнуть недостоверную информацию. Представитель подавшего апелляцию ФБК заявил, что публикации в Интернете якобы не могут повлиять на деловую репутацию в сфере госзакупок, которыми занимается организация-истец, и попросил отменить данное решение.

«Суд оставил в силе решение первой инстанции, признав распространенные сведения недостоверными и порочащими, в том числе суд оставил в силе взыскание упущенной выгоды со всех ответчиков в объеме, установленном в первой инстанции», — передает решение Девятого арбитражного апелляционного суда корреспондент ФАН.

Кроме того, к сумме взыскания прибавили 3 тысячи рублей госпошлины. Отметим, что ни Навальный, ни Соболь в апелляционный суд не явились. Не пришли они и на рассмотрение в первой инстанции.

Напомним, в 2019 году Любовь Соболь, метившая на место депутата Мосгордумы, с целью пропиариться перед выборами провела фейковое «расследование» о деятельности «Московского школьника», обеспечивающего питание в детских учреждениях столицы. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале «Навальный Live».

В ролике бывшая территориальная управляющая организации Наталья Шилова рассказала о якобы имевших место «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы. При этом вскоре выяснилось, что Шилова работала в компании в 2017 году. Кроме того, позднее она отказалась от своих слов и заявила, что ее заставили прочитать на камеру готовый текст со лживой информацией.

Сфальсифицированными оказались и другие «доказательства», представленные в ролике. Например, Навальный показал ряд фотографий, среди которых был мем «Умытаз», распространявшийся в Сети еще в 2012 году. Когда скандальному блогеру указали на этот факт, Навальный поспешил отредактировать и перезалить видео.

Распространение сведений, порочащих репутацию компании, привело к тому, что организации пришлось расторгнуть контракт с клиентом на сумму 88 миллионов рублей. Именно эту упущенную прибыль и намеревается взыскать «Московский школьник» с Навального, Соболь и ФБК.