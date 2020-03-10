Заслуженная артистка России Марина Меримсон скончалась в Челябинске

Челябинск, 10 марта. Заслуженная артистка России, актриса Челябинского театра драмы Марина Меримсон скончалась в возрасте 81 года.

Продюсер Владимир Шмыров сообщил о смерти Меримсон на своей странице в Facebook. Артистка умерла в Челябинске 9 марта.

«Светлая память таланту!» – написал Шмыров, его слова приводит телеканал «МИР24».

Марина Меримсон родилась в Ярославской области в семье актеров. За свою долгую карьеру она играла в театрах Ленинграда, Казани, Кирова и других городов России.

Она неоднократно пробовалась на роли в кино. Меримсон могла сыграть роль Нади Шевелевой в фильме «Ирония судьбы или С легким паром», но режиссер Эльдар Рязанов выбрал Барбару Брыльску, пишет издание «Вечерняя Москва».

С кинематографом у Меримсон не сложилось, но на театральной сцене ее ждал успех. В 1995 году ей присвоили звание Заслуженной артистки РФ, она стала лауреатом многочисленных театральный премий.