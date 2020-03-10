Депутат Черкасов объяснил, как избежать главных опасностей изменения климата в России

Таяние вечной мерзлоты и засуха являются главными климатическим угрозами благополучия России. Депутат Госдумы Игорь Черкасов убежден, что в текущих условиях необходимо финансировать науку и развитие новейших технологий, которые позволят минимизировать влияние этих процессов.

Как сообщил заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов, таяние мерзлоты представляет собой серьезную проблему. По словам эксперта, на севере страны можно проследить значительный экономический эффект от природных катаклизмов.

«По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП», — сообщил Кислов.

При этом он поясняет, что в других регионах России существуют свои экологические проблемы, которые завязаны на климате.

«Если это север, то это деградация вечной мерзлоты, если Калмыкия, Ставропольский край, то это опустынивание, прогрессирующая засушливость», — заявил Кислов.

О том, как преодолеть климатические катаклизмы, рассказал зампред комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Игорь Черкасов.

«К ученым нужно обязательно прислушиваться, и позиция Владимира Вольфовича Жириновского всегда была такая, что нужно делать математическо-экономические модели в экологии. Сегодня мы видим не только климатические вызовы, но и серьезную нагрузку на окружающую среду, которую создают, прежде всего, автомобили. Они в городах являются крупнейшими загрязнителями, а также промышленные предприятия, которые находятся в черте города или на окраине. Поэтому топливно-энергетический комплекс серьезно участвует в этих процессах», — пояснил Черкасов в интервью Федеральному агентству новостей.

В связи с этим, когда в России строятся планы уменьшения влияния человеческой деятельности на экологию, то также в среднесрочной и долгосрочной перспективе нужно учитывать природные вызовы, утверждает парламентарий.

«В совокупности эти вещи должны учитываться, и мы должны закладывать в бюджет меры по изучению этих процессов, а также активно финансировать науку и новейшие технологии, которые позволят нам минимизировать эти влияния. Также мы можем спланировать перемещение каких-то объектов, которые попадут под воздействие этих процессов», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из-за изменения климата в России может исчезнуть гренландский тюлень. В течение нескольких лет в местах его обитания сокращается количество льда, заявил заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем эволюции и экологии имени А. Н​​​. Северцова РАН Дмитрий Глазов.