Замглавы комитета Госдумы по обороне возмутился предложениями США по СНВ-3

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на предложения США по СНВ-3. По мнению парламентария, делая подобные заявления, Вашингтон пытается сорвать пролонгацию договора.

Накануне Госдепартамент США заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) охватил новое «экзотическое» российское вооружение. В частности, беспилотные подводные аппараты с ядерной энергоустановкой «Посейдон», крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и другие новые и разрабатываемые российские системы.

Кроме того, США рассчитывают на присоединение Китая к СНВ-3. По мнению американцев, это позволит предотвратить гонку вооружений.

«Мы готовы рассматривать предложения Соединенных Штатов по указанным видам российских вооружений, но при условии, что в этом случае в СНВ-3 будут учтены и новые виды вооружений, имеющихся у США», — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Юрий Швыткин.

При этом парламентарий возмутился предложению сделать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений трехсторонним за счет присоединения к нему Китая.

«Мы не можем отвечать за Китай! Вместе с тем вызывает недоумение предложение о включении Китая в СНВ-3 при отсутствии предложения о включении Великобритании и Франции», — объяснил свое возмущение зампредседателя комитета Госдумы по обороне, напомнив, что ранее Пекин уже отвергал эту идею.

По мнению Юрия Швыткина, «США в очередной раз ищут различные предлоги, чтобы не пролонгировать СНВ-3».

Напомним, срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. На сегодняшний день это единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Он предусматривает, что Москва и Вашингтон сокращают свой ядерный потенциал таким образом, чтобы через семь лет с момента подписания СНВ-3 в 2011 году суммарные вооружения сторон не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, включая ракеты на подлодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 пусковых установок. РФ и США обязались обмениваться информацией о вооружениях дважды в год. Контрольный срок по достижению установленных СНВ-3 показателей наступил 5 февраля 2018 года.