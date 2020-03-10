Захарова отреагировала на едкий призыв властей Италии воздержаться от поездок в Россию

Москва, 10 марта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на рекомендации властей Италии воздержаться от поездок в Россию. Соответствующее сообщение появилось на странице дипломата в Facebook.

Недавно посольство Италии в Москве призвало своих граждан отменить визиты из-за новых мер, принятых руководством российской столицы в связи с угрозой распространения коронавируса.

«Еще пару дней назад посольство Италии в Москве едко прошлось по поводу российских рекомендаций о посещении Италии. А зря», — прокомментировала Захарова.

Дипломат прикрепила в посте ссылку на аккаунт российской дипмиссии в Италии, где говорится о мерах, принятых Римом в связи с эпидемией. Например, премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил, что территория всей страны объявляется закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля. Кроме того, бары и рестораны должны прекращать работу в 18.00 по местному времени, а обучение в школах и вузах приостановлено до начала следующего месяца.

Напомним, в Италии зафиксированы уже более 9,1 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса, 724 человека выздоровели, 463 скончались.

Как отмечает «Царьград», вирус продолжает распространяться по миру. К утру вторника зарегистрировано уже в целом 114 тысяч случаев заражения.

Сразу несколько стран заявили о том, что их специалисты приступили к финальным испытаниям вакцины, которая может бороться с эпидемией. Пока единственным действенным способом является карантин, пишет Infox.ru.