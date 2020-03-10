Греческие власти скрывают миграционный коллапс на острове Лесбос

Военный паром «Родос», прибывший на греческий остров Лесбос, чтобы вывезти оттуда 500 мигрантов, встал на стоянку в порту «Митилини», передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Попытка вывезти хотя бы часть беженцев, заполонивших некогда тихий курорт, закончилась фиаско — на материковой части Греции прошли многотысячные демонстрации жителей, не желающих видеть рядом со своими домами толпы мигрантов.

Так, в Салониках прошел марш представителей правых партий, и одновременно с ним на самом острове Лесбос состоялось торжественное чествование героев Второй мировой войны. По главной улице столицы острова, Митилини, прошел военный оркестр, а у памятника погибшему в 1942 году греческому герою был торжественно поднят, а затем спущен греческий флаг.

Горожане активно приветствовали военных. Среди зрителей собралось несколько десятков греческих националистов, которые выкрикивали лозунги «о засилье мигрантов» и «предательской политике Афин», позволяющей мигрантам высаживаться на острова в Эгейском море.

Действительно, на остров Лесбос с берегов соседней Турции за последнее время высадилось больше 25 тысяч мигрантов из Афганистана, Пакистана и Ливии. При этом в официальных греческих СМИ их именуют «несчастными сирийскими беженцами, бежавшими от тирана Асада».

Примечательно, что представители местных «правых» прятали лица от камеры корреспондента ФАН, заявляя, что их преследует национальная полиция за антимигрантские высказывания. При этом местная полиция соблюдает нейтралитет.

Зато афинские спецслужбы активно противодействуют утечке любой информации о мигрантах с острова Лесбос. Так, корреспондент ФАН в понедельник вечером был атакован во время съемок парома «Родос» в порту «Митилини» тремя военнослужащими в форме без знаков различия.

Военнослужащие заявили, что паром является военным объектом и его запрещено снимать. При этом корреспондент ФАН снимал заселение на паром нескольких сотен мигрантов, которые, кстати, снимали друг друга на телефоны в процессе этого заселения.

У корреспондента ФАН был отобран телефон и удалены фотографии и видео. После этого прозвучала угроза об аресте.

Позднее сотрудник редакции встретил одного из этих военнослужащих в портовом баре. В неофициальной беседе тот признался, что местные власти конфликтуют с Афинами — если власти Митилини хотят публичного разрешения кризиса с мигрантами, то в Афинах пытаются скрыть проблему.

Впрочем, скрыть проблему не удалось: корреспондент ФАН восстановил удаленное видео, и вы можете увидеть, как мигранты основательно обосновались на военном пароме, развесив там стираное белье.

В настоящее время паром превращен в один из лагерей для мигрантов, поскольку на самом острове для них уже нет места. Более того, некоторые из этих лагерей атакуют местные жители. Так, в лагере мигрантов и беженцев, построенном шведским Красным Крестом в Кара Тепе на греческом острове Лесбос, три дня назад произошел пожар, причиной которого был поджог.

Напомним, после обострения ситуации в сирийском Идлибе Турция заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего туда устремились тысячи мигрантов. За три дня властями Греции было пресечено около 20 тысяч попыток нарушения границы.