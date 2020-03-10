Курорты Сочи и Крыма оказались самыми популярными в России

Москва, 10 марта. Курорты Сочи и Крыма признаны самыми популярными для отдыха весной. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Там представили рейтинг лучших российских курортов для отдыха ранней весной, составленный на основании интернет-опроса, в котром приняли участие более 10 тысяч посетителей сайта в марте этого года.

Самыми популярными среди пользователей Сети оказались известный сочинский курорт «Роза Хутор» (20% голосов) и крымский город-курорт Ялта (18%). За ними расположились курорты Московской области, предпочтение которым отдали 12%.

В топ-5 также вошли Байкал в Иркутской области и Бурятии и еще один сочинский курорт — Красная Поляна.

Последняя, наряду с Сочи и Москвой, стала одним из трех самых востребованных направлений внутри страны по данным аналитического центра Avito Недвижимость. Горнолыжный курорт пользовался популярностью у жителей пяти крупнейших городов. Чаще всего минувшей зимой россияне интересовались Сочи, он оказался в числе наиболее популярных направлений у пользователей из 21 крупнейшего города страны.

Наибольшим спросом среди лечебных отечественных курортов, популярных вне зависимости от времени года, пользуются здравницы, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях и в Крыму. В НИИ реабилитации и курортологии сообщали, что в 2019 году в санаторно-курортных организациях России отдохнули 6,4 миллиона человек, в том числе 1,5 миллиона детей.