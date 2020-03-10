Семь ракет попали по Каср бен Гаширу в ходе обстрела террористов ПНС

Каср бен Гашир, 10 марта. Жители Каср бен Гашира сообщают, что после обстрела со стороны позиций террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии на территории города замечено семь ракетных попаданий. Об этом в ночь с понедельника на вторник, 10 марта, рассказал пользователь Facebook.

Также известно, что боевики ПНС применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) против сил Ливийской национальной армии (ЛНА) под городом Каср бен Гашир, расположенным к югу от Триполи. Непрекращающиеся массированные обстрелы со стороны незаконных вооруженных бандформирований подтверждают заявление главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги о намерении лидера террористов Файеза Сарраджа совершить прорыв в южном направлении от ливийской столицы.

Как сообщают ливийские СМИ, накануне, 9 марта, боевики провели серию обстрелов на окраинах Триполи, под шквальным огнем оказались жилые кварталы и дома фермеров. Жертвами очередной вооруженной провокации со стороны радикалов стали три мирных жителя.