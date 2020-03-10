В РФ могут пересмотреть систему управления государственными капитальными вложениями

Москва, 10 марта. Минэкономразвития России по поручению председателя правительства Михаила Мишустина готовит изменения в систему управления капитальными вложениями. Об этом рассказал глава министерства Максим Решетников.

Отмечается, что действия предпринимаются на фоне масштабной волатильности внешних рынков.

«Мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях», — уточнил он.

Решетников добавил, что задача ведомства, наряду с мерами Минфина и Центробанка — принять меры, направленные на поддержку спроса.

Ранее сообщалось, что один доллар можно купить по цене от 75,55 до 100 рублей, цена одного евро колеблется от 86,5 до 100 рублей. Отмечается, что 9 марта курс американской валюты на международном рынке Forex подскочил на 9,5% и превысил отметку в 75 рублей.

Напомним, срыв сделки ОПЕК+, произошедший из-за разногласий между участниками картеля, не сумевших договориться о сокращении нефтедобычи, повлек за собой обрушение цен на нефть, а после и фондовых рынков, и курса национальной валюты. Как считает руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, обвал должен был произойти в любом случае — и коронавирус тут совершенно не причем.

Колташов добавил: хоть котировки и не упали до своего минимума, но дальнейшего стремительного падения точно не будет. Что же касается падения курса рубля, то экономист не увидел в этом никаких поводов, которые могли бы подвигнуть население на некие резкие движения.