Путин оценил известный слоган «Спасибо деду за Победу»

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин оценил слоган «Спасибо деду за Победу», используемый на наклейках, которыми россияне украшают свои автомобили.

«Спасибо деду за Победу» — отлично», — похвалил российский лидер в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства также прокомментировал не менее популярную фразу «Можем повторить». Говоря о ней, Путин напомнил и о другом известном выражении: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Россия, по его словам, готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. СССР подвергся ужасной атаке, потерял миллионы человек, напомнил президент.

Путин добавил, что Россия никогда не станет нападать на другие государства, такого развития событий она не желает.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей высоко оценил довольно жесткое заявление президента, которое является важным сигналом всем недоброжелателям: Россия не собирается плясать под чужую дудку.

Отметим, что очередная часть интервью с президентом, опубликованная во вторник, просвещена памяти о Великой Отечественной войне, а также лидеру СССР Иосифу Сталину и фюреру нацистской Германии Адольфу Гитлеру. Глава государства, отвечая на соответствующий вопрос, назвал «чушью» заявления об одинаковой роли этих личностей в развязывании Второй мировой войны.