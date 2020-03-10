Автонет опроверг свой прогноз о росте цен на автомобили в 2020 году

Представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев опроверг ранее предоставленные им данные, что эпидемия коронавируса в купе с обвалом мировых рынков повысит стоимость автомобилей в России в этом году на 10%.

«К сожалению, мне предоставили неверную информацию, данные о повышении цен на транспортные средства будут скорректированы. Поводов для беспокойства на рынке, связанных с эпидемией, пока нет. Компетентные эксперты подготовят более точную информацию в ближайшее время и сообщат о ней», — сказал Федеральному агентству новостей эксперт.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% после того, как страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении, что означает завершение сделки 31 марта. Баррель Brent падал до 31,38 доллара за баррель (минимум с февраля 2016 года), WTI — до 27,9 доллара (также минимум с февраля 2016 года). Курсы доллара и евро к рублю на этом фоне взлетели в понедельник на международном валютном рынке —доллар рос до 73,32 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 83,02 рубля (максимум с февраля 2016 года).