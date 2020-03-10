День голосования по поправкам к конституции будет определен в указе президента РФ

Москва, 10 марта. День всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ будет определен в указе президента России Владимира Путина. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон Павел Крашенинников.

По его словам, предлагается дополнить статью законопроекта, посвященную общероссийскому голосованию.

«Так, в пункте 3 предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования», — объяснил он журналистам.

Крашенинников добавил, что также есть предложение указать в законопроекте, что для обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования президентского указа о его назначении.

По мнению парламентария, также важно отметить, что если голосование будет назначено в рабочий день, то в силу настоящего закона он будет являться выходным. Оплата работникам в этом случае будет начисляться в соответствии с Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни.

Напомним, Госдума должна рассмотреть предложенный Путиным законопроект об изменениях в конституцию во втором чтении 10 марта. В общей сложности к документу поступило около 400 поправок. Ранее Путин заявил, что они вносятся в закон минимум на 30 лет.

Президент также подчеркивал, что авторами поправок должны стать россияне, поскольку им принадлежит абсолютная определяющая роль в процессе их принятия, и важно, чтобы они осознавали, за что они голосуют.