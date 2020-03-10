США смирились с мнением, что Кремль управляет выборами их президента. Колонка Евгения Беня

В письме американского конгрессмена Майка Джонсона, направленном на имя председателя специального комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа, выражена крайняя обеспокоенность утечкой засекреченной информации, касающейся надежности американских президентских выборов.

Как сказано в этом письме, газета The New York Times со ссылкой на пять источников сообщила, что представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей: Россия якобы вмешивается в американскую президентскую кампанию 2020 года с целью помочь действующему президенту Дональду Трампу переизбраться на второй срок. Элементами этой кампании, дескать, стали кибератаки, распространение дезинформации через социальные сети, а также «атаки на избирательную инфраструктуру». Майк Джонсон уверяет, что данная информация является секретной, а потому не должна публиковаться в СМИ.

В это время действующий президент США Дональд Трамп и участники его предвыборной кампании, как рассказал Fox News, подали в суд на CNN за публикацию материалов об обращении главы государства за помощью на президентских выборах 2020 года к России.

Трамп, Сандерс… Кто следующий?

Портал Axios рассказывал, что члены Демократической партии Сената США призвали наказать Россию и ее президента Владимира Путина санкциями за предполагаемую попытку «вмешательства» в президентские выборы 2020 года. Письмо об этом сенаторы-демократы составили на имя госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина. Подписи под посланием поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты Роберт Менендес и сенатор Шеррод Браун.

О «вмешательстве» РФ в текущий избирательный процесс в США ранее в феврале писала газета The Washington Post. По ее информации, Россия, напротив, пыталась помочь кандидату в президенты от Демократической партии Берни Сандерсу.

На днях экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг вышел из предвыборной гонки в США, потратив на нее больше полумиллиарда долларов, после неудачных для него результатов на праймериз в «супервторник». При этом Блумберг заявил, что наибольшие шансы для победы над действующим президентом Дональдом Трампом есть у его «друга и великого американца Джо Байдена».

Накануне того как Блумберг сошел с дистанции, в 14 штатах США прошли первичные партийные выборы среди кандидатов в президенты от Демократической партии. На них разыгрывались голоса примерно трети из 3979 делегатов партийного съезда. По итогам праймериз победу в девяти штатах одержал бывший вице-президент Джо Байден, в двух — сенатор Берни Сандерс, еще в двух штатах продолжается подсчет голосов. По подсчетам агентства Associated Press, у Блумберга сейчас всего около 44 делегатов, но для выдвижения кандидатом в президенты от демократов нужен как минимум 1991 голос.

В феврале телеканал CNBC сообщал, что экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, желающий баллотироваться в президенты США от демпартии, пообещал в течение нескольких недель опубликовать свою налоговую декларацию. То, что он все еще не обнародовал данные о своих финансах, бизнесмен объяснил их сложностью. По его словам, документ, вероятно, мог бы состоять из тысяч страниц и рассказать об его инвестициях, движении средств и деньгах, которые Блумберг жертвует на благотворительность.

Теперь по факту праймериз, оценив призрачность своих шансов не только на президентство, но и на саму возможность финального противостояния с Дональдом Трампом, Блумберг, вероятно, решил не воротить огород с налоговой декларацией, так как предание ее публичности — дело очень хлопотное и сопряженное с рисками.

Известный политический обозреватель Молли Хемингуэй тем не менее в эфире телеканала Fox News прокомментировала недавний провал экс-кандидата в президенты США Майкла Блумберга. По ее мнению, на самом деле поражение Блумберга пробило серьезную брешь в популярной теории российского «вмешательства», утверждающей, что Москва якобы помогла Дональду Трампу «украсть» победу на выборах 2016 года.

Однако вполне прогнозируем и разворот кем-либо в США суждения Хемингуэй на 180 градусов: якобы при отсутствии киберподдержки Москвы и тайных связях с ней даже сотни миллиардов долларов не помогли Блумбергу в борьбе за президентское кресло. Другое дело — Джо Байден. Возможно, не зря он постоянно обрушивается на Россию с резкими критическими разоблачениями — «на воре шапка горит», а потому, очень возможно, не за горами и обвинение Байдена в связях с Кремлем. А как иначе?

Тема с началом, но без конца

После выборов в 2016 году США обвиняли Москву во «вмешательстве» в президентскую кампанию, в том числе в кибератаках на серверы Демократической партии. Ряд американских политиков, в первую очередь представителей Демократической партии, заподозрили президента Дональда Трампа в сговоре с Россией.

По этому поводу было проведено расследование Роберта Мюллера, результаты которого преданы публичности в апреле 2019 года. Команда спецпрокурора не выявила сговора Трампа с Москвой, однако умудрилась парадоксально подтвердить предполагаемое «вмешательство» России, а спецпрокурор ушел в отставку.

При этом, очевидно, американский истэблишмент в принципе не может отказаться от проекта российского «вмешательства»: уже не так важно, каковы его мотивы и цели и на чьей оно стороне. Важно, что при случае его можно вытащить из загашника в любой момент.

Россия ставит на всех сразу?

Дело идет к тому, что следует ожидать выводов о том, что, дескать, Россия теперь вмешивается в президентские выборы — 2020 в США со всех сторон, чтобы в любом случае — останется ли Трамп или придут демократы — попытаться с того поиметь в дальнейшем политические дивиденды. Словом, без так называемого российского «вмешательства» сам ход президентской гонки в США тускнеет, а значит стоит ждать все новых поворотов, включая самые неожиданные, на этом неисчерпаемом направлении.

Просто-напросто в США уже прямо напрашиваются выводы о том, что за всеми реальными претендентами так или иначе стоит Россия, которая ставит на всех сразу и оптом: в итоге кто-то обязательно выйдет в дамки и тогда пригодится. Таким образом, в Соединенных Штатах неминуемо грядет умозаключение, что их президентские выборы больше всего на свете нужны не американцам, а Кремлю, который эти выборы теперь, по сути, узурпировал и проводит, а победит тот, кто докажет Москве, что он наиболее пророссийский. В общем, театр абсурда становится реальностью.

И почему бы в том, что Джо Байдену уже 77 лет, Берни Сандерсу — 78, Дональду Трампу — 73 года, а сошедшему с дистанции Майклу Блумбергу — 78 лет, в конце концов, тоже не углядеть зловещую руку Москвы, запланировавшей придать политическим процессам в США геронтологический оттенок деградации?