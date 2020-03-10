Путин назвал «плевком в лицо» воевавших слова Зеленского об освобождении Освенцима

Москва, 10 марта. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освободили якобы одни украинцы, является «чушью», обусловленной политической конъюнктурой Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это — конъюнктура сегодняшнего дня», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, на Украине боятся реагировать на подобные заявления, поскольку «сразу преследование начнется». При этом глава государства отметил, что люди, боровшиеся против нацизма, остро воспринимают подобные попытки исказить историю.

«Это плевок для них в лицо», — заявил Путин.

По мнению президента РФ, его украинский коллега подобными словами хочет показать себя с лучшей стороны перед польскими властями.

«Нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», — отметил глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Также президент сообщил, что спокойно воспринял нежелание Польши пригласить его на мероприятия в память об освобождении Освенцима.

«Не позвали — и не надо!» — прокомментировал ситуацию Путин.

Напомним, в конце января Владимир Зеленский посетил мероприятия в Польше, приуроченные ко дню памяти жертв Холокоста. Выступая перед западными журналистами, Зеленский заявил, что Освенцим освобождали украинские солдаты, передает «Царьград».