Путин посоветовал лидерам стран антигитлеровской коалиции посетить Москву 9 мая

Москва, 10 марта. Президент РФ Владимир Путин посоветовал руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы.

Журналисты поинтересовались у главы государства, важен ли для него визит всех зарубежных лидеров в Москву на 9 Мая.

«Вообще не важно. Это наш праздник», — ответил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Российский лидер считает, что участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы, было бы правильным решением для глав стран, входивших в антигитлеровскую коалицию.

«Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет — это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой», — подчеркнул Путин.

Еще летом прошлого года глава государства указом установил проведение в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Москва разослала приглашения на мероприятия главам многих стран мира.

Свою готовность нанести визит в Россию уже выразили президент Франции Эммануэль Макрон, глава Белоруссии Александр Лукашенко и многие другие. Однако некоторые политики негативно восприняли высланные им приглашения.

Например, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал своих коллег из европейских стран не ехать на празднование 75-летия Победы в Москву. Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение не посещать российскую столицу 9 мая. Кроме того, в Киеве также не планируют устраивать торжества в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне.