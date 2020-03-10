Путин объяснил, почему у России невозможно отнять победу в войне с фашизмом

Москва, 10 марта. Никто не сможет отнять у России Победу во Второй мировой войне, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом он рассказал для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», отвечая на соответствующий вопрос.

«Это невозможно», — сказал он.

По его словам, у него не складывается ощущение, что кто-то пытается эту победу у страны отнять. Заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны он назвал «фигней» и «чушью собачьей».

«Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто», — подчеркнул он.

Российский лидер призвал Запад вместо предъявления надуманных претензий Москве дать объективную оценку общению с Гитлером руководителей стран Европы того времени.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что в последние годы проходит беспрецедентная кампания по фальсификации истории. Он отметил, что историю переписывают ради политической выгоды. По его мнению, в этих действиях четко прослеживается антироссийская направленность.

Сергей Лавров назвал переписывание истории политикой сдерживания России. Самыми страшными последствиями Лавров назвал искажения фактов Великой Отечественной и Второй мировой войны, пересмотр итогов войн и принижение роли освободителей фашизма. Он напомнил, что Владимир Путин в выступлении 9 мая заявил, что Россия никогда этого не допустит.