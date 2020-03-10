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Путин пообещал, что Россия даст отпор любому агрессору

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Путин пообещал, что Россия даст отпор любому агрессоруМосква, 10 марта. Россия готова ответить любому агрессору, который осмелится повторить нападение гитлеровской Германии на Советский Союз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Комментируя популярный слоган «Можем повторить», глава государства напомнил и о другой известной фразе: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

«Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии, мы потеряли 27 миллионов человек. Нет ни одной страны мира, которая понесла бы такую утрату. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заверил он в интервью ТАСС.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не желала и не желает подобного развития событий.

Президент неоднократно отмечал, что РФ не намерена совершать нападение ни на одно из государств, а также говорил о том, что не позволит никому искажать военную историю, уничижая в ней роль СССР и красноармейцев.

Скоро в России будет отмечаться общенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году он состоится в 75-й раз. Специально к годовщине около миллиона человек в России получат единовременные выплаты. Соответствующий указ Путин подписал в начале февраля. Выплаты будут начислены ветеранам и инвалидам войны, узникам концлагерей и труженикам тыла, передает телеканал «360». Кабмин выделил на это более 60 миллиардов рублей. 

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Источник: ТАСС
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