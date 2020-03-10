Ливийцы рассказали об атаке боевиков ПНС на направлении аль-Кавия

Кастельверде, 10 марта. Бандформирования так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, подчиняющиеся Файезу Сарраджу, ведут прицельный обстрел по Ливийской национальной армии (ЛНА) на направлении Аль-Кавия.

Как отмечает пользователь Facebook, стрельба была слышна к западу от Кастельверде. Боевики ПНС, несмотря на собственные обещания, регулярно нарушают режим прекращения огня, атакуя позиции ЛНА. Зачастую от атак террористов ПНС страдают мирные жители, чьи дома оказываются под обстрелами боевиков.

Накануне в Twitter появилось короткое видео, на котором видно, как боевики ПНС из артиллерии пытаются ударить по силам ЛНА, однако снаряды попали в жилые кварталы. Радикалы зачастую используют тяжелое вооружение при обстрелах, что приводит к большим жертвам среди гражданского населения. Ранее стало известно, что террористы нанесли удар по домам фермеров в населенном пункте Аль-Хикамайя, в направлении города Каср бен Гашир из реактивных систем залпового огня было выпущено более десяти ракет. В результате этого погибли трое мирных жителей.

Руководство ПНС нацелено на продолжение массированной атаки — глава «МВД» ПНС Фатхи Башага подчеркивал, что бандформирования, в состав которых вошли завербованные Турцией сирийские боевики, продолжат наступление на ЛНА, особенное внимание акцентировано на южные окраины Триполи.