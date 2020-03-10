Путин напомнил Западу о контактах стран Европы с Гитлером перед войной

Москва, 10 марта. Западные страны должны оценить контакты глав европейских стран с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, которые осуществлялись до начала Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что, оценивая тот период, необходимо восстановить хронологию событий с 1919–1918 года и вспомнить, кто и какие документы подписывал с Гитлером. Путин подчеркнул, что к руководителю СССР Иосифу Сталину можно относиться по-разному, однако советский лидер «не запятнал себя прямыми контактами» с основателем Третьего рейха.

«Нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть», — напомнил президент России.

По словам главы государства, Польша и Германия в то время поделили Чехословакию, договорившись о вводе войск. Путин подчеркнул, что все это можно найти в архивных документах. Кроме того, президент напомнил, что Россия осудила секретные протоколы Молотова и Риббентропа.

«Россия сделала это. Но пускай и другие страны тогда по-честному скажут, как они оценивают поведение своего руководства в те времена, пускай скажут об этом честно, а не предъявляют какие-то вымышленные, совершенно надуманные обвинения или претензии», — заявил глава государства в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».

Напомним, 15 января во время выступления перед Федеральным собранием Путин призвал защитить правду о победе над фашизмом. Президент заявил, что «наглому вранью и попыткам переиначить историю» необходимо противопоставлять факты.